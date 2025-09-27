自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

舒淇釜山獲獎！馮德倫放閃虧：又贏？家裡沒位放獎盃

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，昨天（26日）在第30屆釜山國際影展傳出捷報，導演舒淇榮獲「最佳導演獎」，也為她從演員跨足導演之路寫下重要的里程碑。老公馮德倫今天（27日）在IG曬出舒淇拿獎盃的照片，笑說：「又贏？家裡沒位放啊導演！」

舒淇（左）、馮德倫結婚多年，仍十分恩愛。（翻攝自IG）舒淇（左）、馮德倫結婚多年，仍十分恩愛。（翻攝自IG）

舒淇收到釜山影展的劇組召回通知時，正準備飛往米蘭參加時尚活動，她立刻調整行程，特地飛回釜山親自出席，足見這部作品對她的重要性。如今成功抱走最佳導演獎，成為釜山獎創立以來第一位獲獎的導演，舒淇心情激動溢於言表，而丈夫馮德倫也在IG曬出愛妻的照片，笑虧家裡沒位置放獎盃了，而舒淇回應：「哪有『又』好久沒有了～希望以後還有可以跟bucket man and Labubu擠一擠。」bucket man是馮德倫創作的公仔，Labubu則是舒淇的愛。

舒淇熱愛Labubu。（翻攝自IG）舒淇熱愛Labubu。（翻攝自IG）

舒淇昨晚在領獎時難掩激動情緒，感性表示：「感謝大會，感謝所有的評審們。感謝我親愛的相愛相殺的余靜萍老師，感謝剪輯張叔平老師和音樂林強老師。感謝監製葉如芬女士，幫我找到那麼好的演員和工作人員們。感謝我的投資方，明知道是一個藝術片，還義無反顧的投資我。謝謝這三十年來，電影和電影界各位貴人們給我的滋養。謝謝侯孝賢導演，沒有侯導就不會有這部電影，也不會有這個獎。謝謝我老公的包容，娶了一個不常在家的女人。謝謝我的父母。」

監製葉如芬同樣激動不已，也再次飛回釜山陪同導演出席頒獎典禮。她表示《女孩》能在國際舞台獲得肯定，證明舒淇多年來累積的表演能量，已透過導演視角化為動人的力量。她感動分享：「舒淇導演得獎，她的第一座導演獎。我是與有榮焉，謝謝釜山影展評審團的慧眼。《女孩》整個劇組團隊及演員們都很開心。」舒淇最後感性地說：「希望所有受傷的女孩們都能走出自己美好的未來。」

馮德倫與舒淇鬥嘴，引發熱烈討論。（翻攝自馮德倫IG）馮德倫與舒淇鬥嘴，引發熱烈討論。（翻攝自馮德倫IG）

《女孩》由導演舒淇與金獎監製葉如芬聯手打造，集結北影影帝邱澤、跨界歌壇女神9m88、潛力新秀白小櫻，以及金馬獎最佳女主角林品彤等實力派演員共同演出。電影講述一段跨越世代、女性成長與家庭和解的故事，從少女到母親的心路歷程真摯細膩，映照出當代女性在愛、責任與自由之間的掙扎與追尋。《女孩》自完成後便在威尼斯、多倫多等國際影展嶄露頭角，此次再於釜山影展奪獎，印證了其細膩敘事與真摯情感的國際水準。

《女孩》劇情描述1988年基隆港在時代進化下煙塵蔽日，女孩林小麗（白小櫻 飾）在迷惘中長大，渴望逃離黑暗。直到遇見無懼眼光、自在生活的李莉莉（林品彤 飾），她才第一次看見世界的色彩。然而，這份嚮往卻觸動了母親阿娟（9m88 飾）的過往創傷：當年，她也曾憧憬未來，卻被現實困住。女孩與女人，在交錯的命運中互相映照，像一面鏡子照出彼此的傷痛卻無能為力。《女孩》將於10月31日在台搶先全亞洲上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中