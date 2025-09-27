舒淇釜山獲獎！馮德倫放閃虧：又贏？家裡沒位放獎盃

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，昨天（26日）在第30屆釜山國際影展傳出捷報，導演舒淇榮獲「最佳導演獎」，也為她從演員跨足導演之路寫下重要的里程碑。老公馮德倫今天（27日）在IG曬出舒淇拿獎盃的照片，笑說：「又贏？家裡沒位放啊導演！」

舒淇（左）、馮德倫結婚多年，仍十分恩愛。（翻攝自IG）

舒淇收到釜山影展的劇組召回通知時，正準備飛往米蘭參加時尚活動，她立刻調整行程，特地飛回釜山親自出席，足見這部作品對她的重要性。如今成功抱走最佳導演獎，成為釜山獎創立以來第一位獲獎的導演，舒淇心情激動溢於言表，而丈夫馮德倫也在IG曬出愛妻的照片，笑虧家裡沒位置放獎盃了，而舒淇回應：「哪有『又』好久沒有了～希望以後還有可以跟bucket man and Labubu擠一擠。」bucket man是馮德倫創作的公仔，Labubu則是舒淇的愛。

舒淇熱愛Labubu。（翻攝自IG）

舒淇昨晚在領獎時難掩激動情緒，感性表示：「感謝大會，感謝所有的評審們。感謝我親愛的相愛相殺的余靜萍老師，感謝剪輯張叔平老師和音樂林強老師。感謝監製葉如芬女士，幫我找到那麼好的演員和工作人員們。感謝我的投資方，明知道是一個藝術片，還義無反顧的投資我。謝謝這三十年來，電影和電影界各位貴人們給我的滋養。謝謝侯孝賢導演，沒有侯導就不會有這部電影，也不會有這個獎。謝謝我老公的包容，娶了一個不常在家的女人。謝謝我的父母。」

監製葉如芬同樣激動不已，也再次飛回釜山陪同導演出席頒獎典禮。她表示《女孩》能在國際舞台獲得肯定，證明舒淇多年來累積的表演能量，已透過導演視角化為動人的力量。她感動分享：「舒淇導演得獎，她的第一座導演獎。我是與有榮焉，謝謝釜山影展評審團的慧眼。《女孩》整個劇組團隊及演員們都很開心。」舒淇最後感性地說：「希望所有受傷的女孩們都能走出自己美好的未來。」

馮德倫與舒淇鬥嘴，引發熱烈討論。（翻攝自馮德倫IG）

《女孩》由導演舒淇與金獎監製葉如芬聯手打造，集結北影影帝邱澤、跨界歌壇女神9m88、潛力新秀白小櫻，以及金馬獎最佳女主角林品彤等實力派演員共同演出。電影講述一段跨越世代、女性成長與家庭和解的故事，從少女到母親的心路歷程真摯細膩，映照出當代女性在愛、責任與自由之間的掙扎與追尋。《女孩》自完成後便在威尼斯、多倫多等國際影展嶄露頭角，此次再於釜山影展奪獎，印證了其細膩敘事與真摯情感的國際水準。

《女孩》劇情描述1988年基隆港在時代進化下煙塵蔽日，女孩林小麗（白小櫻 飾）在迷惘中長大，渴望逃離黑暗。直到遇見無懼眼光、自在生活的李莉莉（林品彤 飾），她才第一次看見世界的色彩。然而，這份嚮往卻觸動了母親阿娟（9m88 飾）的過往創傷：當年，她也曾憧憬未來，卻被現實困住。女孩與女人，在交錯的命運中互相映照，像一面鏡子照出彼此的傷痛卻無能為力。《女孩》將於10月31日在台搶先全亞洲上映。

