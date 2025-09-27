舒淇成釜山影展首位獲獎導演！文化部發獎金：下部片直接給補助

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第30屆釜山國際影展頒獎典禮昨天（26）日舉行，舒淇以劇情長片《女孩》獲頒影展首次設立的主競賽單元釜山獎「最佳導演獎」。文化部長李遠獲知消息後，直呼「我真的很開心」。

釜山影展30週年時刻，由舒淇首次執導的長片《女孩》，榮獲首次主競賽單元導演獎，別具意義。（葉如芬提供）

李遠特別表達祝賀及感謝製作團隊與演員在電影產業的長期耕耘。李遠說，「目前臺灣電影市場漸漸活絡起來，希望這部電影也加入國片起飛的行列」。李遠也為所有持續努力不懈的電影工作者打氣，「臺灣電影工作者加油，臺灣電影加油」。

舒淇執導《女孩》奪第30屆釜山影展最佳導演獎。（葉如芬提供）

監製葉如芬（左）再次飛回釜山出席頒獎典禮，並陪同舒淇領獎。（葉如芬提供）

李遠表示，在釜山影展得到最佳導演獎，除了可以獲頒得獎獎金，也取得下一部電影製作補助的申請資格，期待舒淇很快就有下一部電影的計畫。李遠也說，相信《女孩》10月底在臺正式上映後，一定可以得到許多觀眾的肯定與共鳴，並且獲得亮眼票房及更多獎項肯定。《女孩》將於10月31日上映。

