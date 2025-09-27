楊乃文狂被示愛告白 招架不住反擊：你們真的有很多奇怪問題耶

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后楊乃文現場演唱的震撼力令人難以抗拒，為了更貼近歌迷，今年度全新展開的「NOIR黑」巡迴演唱會特地選在live house演出，向來寡言的楊乃文也首度開放在台上回答歌迷的留言，超級寵粉。

楊乃文演唱會非常精彩。（亞神音樂提供）

面對大夥五花八門的疑問、許願以及示愛，歌后差點招架不住：「你們真的有很多奇怪問題耶。」還有人問楊乃文：「上台前妳都在想什麼？」她也認真回覆：「跟上帝聊一下，讓我今天可以把最好的自己給你們。」

請繼續往下閱讀...

楊乃文已完成上海及南京的演出，她以經典歌曲《Silence》為演出揭開序幕，這場以黑為名的這場演唱會，凸顯了楊乃文最簡單純粹且極具搖滾的核心精神以及獨樹一格又豐富多彩的音樂風格。首場楊乃文以露肩全白洋裝現身，成為這場黑色搖滾旋風中最閃亮的焦點，第二場則是換成白上衣及高腰黑長褲，盡顯一身帥氣。

楊乃文寵粉回答歌迷提問。（亞神音樂提供）

闊別一年再開唱，楊乃文誠摯感謝擠滿全場的歌迷的到來，也坦言自己容易詞窮，所以增加了可以與歌迷有更多對話的橋段，並且安排了平時不常演唱的歌曲，希望為大家帶來驚喜，還有重現《祝我幸福》、《證據》、《靜止》等多首招牌夯歌。

第二場演出適逢吉他手生日，楊乃文在台上為他慶生，隨後問台下觀眾有沒有同樣也是當天生日？有人興奮地回應，楊乃文先是笑問：「真的嗎？身份證拿出來！」隨後就蹲下直視她唱了生日快樂歌，寵粉舉動羨煞旁人。

楊乃文啟動「NOIR黑」演唱會。（亞神音樂提供）

到了回答歌迷提問的時間，許多人要求想要摸一下、抱一下楊乃文，楊乃文索性直接抱了一下身邊的樂手來代替，引發台下歌迷抗議不斷。也有人問楊乃文想要獲得什麼樣的超能力，楊乃文苦思許久，靦腆地笑說：「我思考了一會兒是因為貪心了，但如果只能有一個的話，我希望是『不要害怕』，對任何事都不要害怕，這樣的話我就敢什麼都去嘗試吧。」

活動不斷的楊乃文，受邀在11月30日的「簡單生活節」登台，10月16日將推出《離心力》限量簽名版透明灰膠，現正於各大唱片通路預購中，詳情可見亞神音樂官方社群。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法