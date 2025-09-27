自由電子報
娛樂 電視

花蓮光復「臨時沐浴房」是鍾欣凌杜詩梅打造！感動喊：最親愛的胖天使

〔記者蕭方綺／台北報導〕樺加沙颱風日前帶來大量風雨重創花蓮，馬太鞍堰塞湖潰堤，釀成嚴重災情。近來許多台灣民眾出錢又出力，鍾欣凌、杜詩梅善心也不落人後，2人出錢出力，協助當地災民可以好好洗澡。

鍾欣凌（左）和杜詩梅是好閨密，也一起送暖花蓮。（翻攝自臉書）鍾欣凌（左）和杜詩梅是好閨密，也一起送暖花蓮。（翻攝自臉書）

鍾欣凌昨晚在社群曬出與杜詩梅的對話截圖，只見杜詩梅傳來廠商安裝沐浴房的施工照，鍾欣凌激動直呼：「妳好棒，我想哭！」杜詩梅則回應「好感動」。原來颱風重創花蓮後，杜詩梅第一時間便表示「我想讓大家可以洗個澡」，隨即和老公行動支持，在廠商、議員及眾多熱心人士的幫忙下，沐浴房已進場安裝，預計今即可投入使用。

杜詩梅也將這些臨時浴室暱稱為「影后澡間」。她透露當初自己提出想法時，鍾欣凌馬上二話不說匯款支持，讓她感動直喊：「我最親愛的胖天使，妳是我強而有肉的後盾！」

鍾欣凌分享自己和杜詩梅對話。（翻攝自臉書）鍾欣凌分享自己和杜詩梅對話。（翻攝自臉書）

她感性表示：「開始是美好的、過程是痛苦的、結果是浪漫的」，並感謝金援的好友、義氣相挺的廠商、消防隊的何小姐、在地民宿業者、DD牧師及熱心議員等人，直呼「台灣真的好暖。」

目前已有災民預約使用浴室，希望能「洗去臭汗污泥、洗去疲憊，得到片刻休憩」。鍾欣凌也補充，27日上午在太巴塱教會及光復國小設置共24座沐浴房，並透露廠商大哥仍在趕工接管線，力拚如期完工。

點圖放大body

