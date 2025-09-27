自由電子報
娛樂 日韓

智鉉寓曾假戲真做！林秀香捲三角戀認了：看了很嫉妒

《美女與純情男》林秀香（右）劇中主動追求智鉉寓，看到他和別的女生在一起會吃醋。（東森提供）《美女與純情男》林秀香（右）劇中主動追求智鉉寓，看到他和別的女生在一起會吃醋。（東森提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由林秀香、智鉉寓主演的韓劇《美女與純情男》即將在台播出，兩人在劇中飾演戀人，林秀香大方承認入戲太深，看到智鉉寓跟別的女生在一起，真的會嫉妒。智鉉寓則是曾有假戲真做的經驗，透露如果劇殺青，還想見到對方，代表真的有好感。

《美女與純情男》智鉉寓二度與編劇金始慶合作，還沒看到劇本就答應演出。（東森提供）《美女與純情男》智鉉寓二度與編劇金始慶合作，還沒看到劇本就答應演出。（東森提供）

《美女與純情男》講述知名女演員朴道蘿（林秀香 飾）自小為養家踏入演藝圈，15年來一路走紅成為大明星，外人眼中她光鮮亮麗，實則早已對人生感到疲憊，更受母親的債務牽連導致演藝事業重挫。她在拍攝現場意外重逢初戀高必勝（智鉉寓 飾），儘管一開始有些尷尬，兩人很快就變得熟稔，在朝夕相處下重燃愛火。

林秀香《美女與純情男》劇中為扛家計踏入演藝圈，現實中也曾歷經家庭巨變。（東森提供）林秀香《美女與純情男》劇中為扛家計踏入演藝圈，現實中也曾歷經家庭巨變。（東森提供）

林秀香以《芙蓉閣之戀》丹思蘭一角打開知名度，並憑著該劇獲得韓國電視劇大獎新人獎，之後參與多部作品成績不如預期，直到與車銀優合作《我的ID是江南美人》再度翻紅，成功躍升黃金時段迷你劇主角。這回在《美女與純情男》飾演頂流明星，戲裡造型百變，她笑言：「因為要展現出明星的外貌，我在造型上下了不少工夫，希望讓自己看起來漂亮又迷人。」

智鉉寓在《美女與純情男》「潛入電視台」體驗副導人生，努力把角色詮釋得更有說服力。（東森提供）智鉉寓在《美女與純情男》「潛入電視台」體驗副導人生，努力把角色詮釋得更有說服力。（東森提供）

林秀香劇中被母親視為搖錢樹，現實中也曾歷經家庭巨變，童年時因母親經商有成而享受過優渥生活，卻在出道後遭逢父母生意失利，父親健康亮紅燈，讓林秀香不得不扛起養家重擔，這一撐就是十多年。《美女與純情男》劇情意外貼近林秀香的自身經歷，「我比任何人都了解朴道蘿作為演員的掙扎與責任感，她真誠面對自己，讓我演得特別投入。」，也讓外界了解林秀香一路走來的辛酸與挑戰。

從養家少女到頂流女神，林秀香坦言《美女與純情男》角色與自身經歷相呼應。（東森提供）從養家少女到頂流女神，林秀香坦言《美女與純情男》角色與自身經歷相呼應。（東森提供）

智鉉寓飾演懷有導演夢想的熱血副導，為演好角色甚至在開拍前「潛入電視台」，實地觀察工作氛圍。事實上，智鉉寓2003年參與KBS電視台第20期公開招募，從此踏上演員之路，「以前我經常去公司打招呼，導演也在那邊，加入《美女與純情男》後是第一次回來。我會坐在導演旁邊的空位和他聊天，觀察同事們的一舉一動，也會以工作人員的身份出現在拍攝現場，努力把角色詮釋得更有說服力。」

《美女與純情男》智鉉寓飾演懷有導演夢想的熱血副導「高必勝」。（東森提供）《美女與純情男》智鉉寓飾演懷有導演夢想的熱血副導「高必勝」。（東森提供）

智鉉寓2012年與劉寅娜演出《仁顯王后的男人》爆紅，直到2021年主演《紳士與小姐》勇奪「KBS演技大賞」，是他演員生涯中的首座大獎。他透露這次接演《美女與純情男》主因是編劇金始慶，「先前與金編劇合作《紳士與小姐》我感受到滿滿的愛，還沒看到劇本我就答應了。我認為高必勝是個充滿魅力的人，為了自己的夢想努力生活，能被編劇邀請飾演另一個角色，是很難得的機會，也讓我格外珍惜。」

《美女與純情男》林秀香百變造型詮釋大明星風貌，在造型上下不少工夫。（東森提供）《美女與純情男》林秀香百變造型詮釋大明星風貌，在造型上下不少工夫。（東森提供）

劇中林秀香主動追求智鉉寓，兩人曾在綜藝節目受訪被主持人問及「聽說拍戲時，真的會有喜歡上對方的感覺？」，好奇他們是否有過類似經驗？對此，林秀香大方承認：「戲裡有三角關係，像我跟智鉉寓飾演情侶，如果看到他跟其他女生待在一起，真的會嫉妒。」

《美女與純情男》林秀香（右）在拍戲現場意外與初戀智鉉寓重逢，朝夕相處下重燃愛火。（東森提供）《美女與純情男》林秀香（右）在拍戲現場意外與初戀智鉉寓重逢，朝夕相處下重燃愛火。（東森提供）

智鉉寓則表示自己年輕的時候，會因為出現好感而跟對方交往，但是現在就能分清楚，「如果作品結束後還很想見到對方，那就是我真的喜歡對方。」智鉉寓曾與合作《仁顯王后的男人》的劉寅娜假戲真做，不過已經分手。《美女與純情男》9月29日起週一至週五晚間9點在東森戲劇40頻道全台首播。

