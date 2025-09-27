才剛奪雙冠！楓葉姐姐姐妹團「無預警解散」 台灣成員崩潰曝現況

〔記者李紹綾／台北報導〕中國抖音女團最近靠著「上車舞」唱跳爆紅，其中「SK月亮湖217」的C位「楓葉姐姐」在台灣也紅翻天。沒想到，同公司姐妹團「SK淮河219」卻突然宣布解散，讓台灣成員扶搖一夕之間從高峰跌到谷底。

扶搖。（翻攝自Threads）

原本扶搖才在26日直播裡拿下「人氣王」和「最高連勝MVP」雙冠，開心直呼：「像做夢一樣戴上皇冠和大翅膀！」怎料同一晚就接到團體解散通知。她忍不住感嘆：「可能幸福來得太突然，老天爺要給我一些考驗。」更無奈表示：「剛剛拿了雙冠王的好成績，團隊就解散，真的對不起每個支持我的寶寶。」

扶搖。（翻攝自Threads）

突如其來的「失業」，讓她一度緩不過神，但很快又打起精神安撫粉絲，「台灣的寶寶們是我最大的底氣」，她透露公司承諾會安排後續分團事宜，喊話：「希望大家可以繼續陪著我，度過難關，扶搖直上的。」

消息一出，粉絲既錯愕又心疼，紛紛留言敲碗：「能去楓葉姐姐的團嗎」、「有機會飛行到217嗎」、「相信妳一定能闖出更好的舞台！」也有人感嘆中國女團，「解散重組太快，根本家常便飯」，但更多粉絲力挺她的努力與韌性，喊話：「台灣女孩撐下去，我們都在！」

