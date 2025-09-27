自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

才剛奪雙冠！楓葉姐姐姐妹團「無預警解散」 台灣成員崩潰曝現況

〔記者李紹綾／台北報導〕中國抖音女團最近靠著「上車舞」唱跳爆紅，其中「SK月亮湖217」的C位「楓葉姐姐」在台灣也紅翻天。沒想到，同公司姐妹團「SK淮河219」卻突然宣布解散，讓台灣成員扶搖一夕之間從高峰跌到谷底。

扶搖。（翻攝自Threads）扶搖。（翻攝自Threads）

原本扶搖才在26日直播裡拿下「人氣王」和「最高連勝MVP」雙冠，開心直呼：「像做夢一樣戴上皇冠和大翅膀！」怎料同一晚就接到團體解散通知。她忍不住感嘆：「可能幸福來得太突然，老天爺要給我一些考驗。」更無奈表示：「剛剛拿了雙冠王的好成績，團隊就解散，真的對不起每個支持我的寶寶。」

扶搖。（翻攝自Threads）扶搖。（翻攝自Threads）

突如其來的「失業」，讓她一度緩不過神，但很快又打起精神安撫粉絲，「台灣的寶寶們是我最大的底氣」，她透露公司承諾會安排後續分團事宜，喊話：「希望大家可以繼續陪著我，度過難關，扶搖直上的。」

消息一出，粉絲既錯愕又心疼，紛紛留言敲碗：「能去楓葉姐姐的團嗎」、「有機會飛行到217嗎」、「相信妳一定能闖出更好的舞台！」也有人感嘆中國女團，「解散重組太快，根本家常便飯」，但更多粉絲力挺她的努力與韌性，喊話：「台灣女孩撐下去，我們都在！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中