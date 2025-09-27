自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

白冰冰胡瓜同登國慶演出！被問「心結內幕」鬆口曝實情

〔記者林欣穎／台北報導〕114年國慶晚會今年輪值台中市主辦，為了跟去年在國慶復出一鳴驚人的天后江蕙拚場，台中市今年主打「人海戰術」，一口氣邀來老、中、青三代當紅藝人。由胡瓜打頭陣、白冰冰擔綱壓軸，還穿插了模仿天王林俊逸、歐香女郎葉璦菱及第一代視覺系歌手陽帆，節目編排有載歌載舞、說學逗唱全部網羅。

國慶晚會表演由胡瓜打頭陣。（三立提供）國慶晚會表演由胡瓜打頭陣。（三立提供）

睽違8年國慶晚會再次於台中舉辦，國慶記者會上白冰冰以一襲喜氣大紅禮服、戴上女王皇冠，氣勢非凡出場站台，被笑說好像剛當選中華民國佳麗，白冰冰笑說慶祝雙十活動是喜事當然要盛裝打扮，只是最近花蓮傳出災情，心情開心不起來，也呼籲有需要演藝圈或是她幫得上忙的地方，她也一定義不容辭，最後還帶領韓國瑜院長、盧秀燕市長大喊「台灣加油、花蓮平安」，十足暖心。

白冰冰回憶道，距上次主持雙十晚會竟然一晃眼是15年前的往事了，當年的搭檔高凌風大哥已經在另個世界看顧著大家，而秀場指標人物豬哥亮已遠去，女神崔苔青也退休了，所以能好好重現70、80年代演藝圈盛況的藝人所剩不多，今年雙十晚會她一定會拿出壓箱寶，小小透露演出的曲目有早期耳熟能詳經典歌，也有相當應景氣勢磅礡的大歌，在服裝造型上也保證讓大家驚艷。

白冰冰以一襲喜氣大紅禮服、戴上女王皇冠，氣勢非凡出場站台。（三立提供）白冰冰以一襲喜氣大紅禮服、戴上女王皇冠，氣勢非凡出場站台。（三立提供）

之於談到跟僑胞互動趣事，白冰冰說40多年前經常跟著僑委會出國宣慰僑胞，常常一去美國就要10多天，每到一城市看見僑胞排排站拿著國旗來迎接，內心就非常激動。白冰冰也希望僑胞能帶著外國朋友來到台中看晚會，順便體驗台灣的美好。

之前外傳因互搶民視週末時段種下心結的白冰冰、胡瓜兩人，被問到竟然要在國慶晚會上同台，引發外界高度關注，屆時會不會上演「王不見后」？白冰冰說：「我跟胡瓜真的沒事！有一段時間沒碰面了，我還想當天在後台跟他多聊幾句啊。」

陽帆是國慶晚會表演卡司之一。（三立提供）陽帆是國慶晚會表演卡司之一。（三立提供）

114年國慶晚會10/9在台中圓滿劇場熱鬧登場，卡司有：白冰冰、胡瓜、玖壹壹、陽帆、葉璦菱、林俊逸、羅文裕、舞思愛、台中少年兒童合唱團、血肉果汁機、ADOGA阿逗仔、臺灣特技團、震樂堂、戊己劇團、九天民俗技藝團、台中市交響樂團、青年高中表演藝術科、退儀邦共同演出，晚會由三立電視製播，三立都會台、三立國際台及東森超視聯合播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中