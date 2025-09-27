白冰冰胡瓜同登國慶演出！被問「心結內幕」鬆口曝實情

〔記者林欣穎／台北報導〕114年國慶晚會今年輪值台中市主辦，為了跟去年在國慶復出一鳴驚人的天后江蕙拚場，台中市今年主打「人海戰術」，一口氣邀來老、中、青三代當紅藝人。由胡瓜打頭陣、白冰冰擔綱壓軸，還穿插了模仿天王林俊逸、歐香女郎葉璦菱及第一代視覺系歌手陽帆，節目編排有載歌載舞、說學逗唱全部網羅。

國慶晚會表演由胡瓜打頭陣。（三立提供）

睽違8年國慶晚會再次於台中舉辦，國慶記者會上白冰冰以一襲喜氣大紅禮服、戴上女王皇冠，氣勢非凡出場站台，被笑說好像剛當選中華民國佳麗，白冰冰笑說慶祝雙十活動是喜事當然要盛裝打扮，只是最近花蓮傳出災情，心情開心不起來，也呼籲有需要演藝圈或是她幫得上忙的地方，她也一定義不容辭，最後還帶領韓國瑜院長、盧秀燕市長大喊「台灣加油、花蓮平安」，十足暖心。

請繼續往下閱讀...

白冰冰回憶道，距上次主持雙十晚會竟然一晃眼是15年前的往事了，當年的搭檔高凌風大哥已經在另個世界看顧著大家，而秀場指標人物豬哥亮已遠去，女神崔苔青也退休了，所以能好好重現70、80年代演藝圈盛況的藝人所剩不多，今年雙十晚會她一定會拿出壓箱寶，小小透露演出的曲目有早期耳熟能詳經典歌，也有相當應景氣勢磅礡的大歌，在服裝造型上也保證讓大家驚艷。

白冰冰以一襲喜氣大紅禮服、戴上女王皇冠，氣勢非凡出場站台。（三立提供）

之於談到跟僑胞互動趣事，白冰冰說40多年前經常跟著僑委會出國宣慰僑胞，常常一去美國就要10多天，每到一城市看見僑胞排排站拿著國旗來迎接，內心就非常激動。白冰冰也希望僑胞能帶著外國朋友來到台中看晚會，順便體驗台灣的美好。

之前外傳因互搶民視週末時段種下心結的白冰冰、胡瓜兩人，被問到竟然要在國慶晚會上同台，引發外界高度關注，屆時會不會上演「王不見后」？白冰冰說：「我跟胡瓜真的沒事！有一段時間沒碰面了，我還想當天在後台跟他多聊幾句啊。」

陽帆是國慶晚會表演卡司之一。（三立提供）

114年國慶晚會10/9在台中圓滿劇場熱鬧登場，卡司有：白冰冰、胡瓜、玖壹壹、陽帆、葉璦菱、林俊逸、羅文裕、舞思愛、台中少年兒童合唱團、血肉果汁機、ADOGA阿逗仔、臺灣特技團、震樂堂、戊己劇團、九天民俗技藝團、台中市交響樂團、青年高中表演藝術科、退儀邦共同演出，晚會由三立電視製播，三立都會台、三立國際台及東森超視聯合播出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法