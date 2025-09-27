子瑜新曲《Blink》曝光！合體Corbyn Besson 低音嗓魅力爆擊全網

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓女團TWICE台灣籍成員周子瑜，再度展現獨立魅力，繼個人迷你專輯《abouTZU》後，再攜手美國歌手柯賓·貝森（Corbyn Besson）推出全新英文單曲《Blink》，正式回歸個人舞台。這次合作一曝光立刻引發熱議，子瑜挑戰低音唱腔，與Corbyn磁性的嗓音交織，化身神秘小魔女，魅力瞬間爆擊全網。

子瑜合體Corbyn Besson。（組合照，翻攝自IG）

其實2人早在今年8月美國芝加哥音樂節同台時，就釋出合作的蛛絲馬跡，當時的互動影片掀起粉絲討論，沒想到如今真的合體發片。Corbyn Besson原為男子團體Why Don’t We成員，以融合流行與R&B風格聞名，這次與子瑜的清新氣質擦出新火花，而《Blink》歌詞甜蜜描繪心動瞬間，MV中更展現出宛如戀愛小劇場的氛圍。

新曲《Blink》上架後，大家驚喜發現子瑜在低音區的表現極具爆發力，與以往甜美定位形成強烈反差，社群上湧現大批留言激讚，「原來子瑜低音這麼迷人！」、「完全是她的新代表作」，更有歌迷直呼這次合作是︰「年度最驚喜聯名！」期待她未來更多個人音樂嘗試。

