中國網紅4度離婚！前夫直播突「暴怒拿刀」 驚險畫面全都錄

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國百萬網紅韓安冉近日再度竄上微博熱搜，她與第4任丈夫宋浩然的婚姻劃下句點後，雙方在直播平台上持續互撕。沒想到，宋浩然25日竟在直播中情緒失控，突然衝入廚房拿刀怒吼，「要證明自己沒有私藏錢」，嚇壞大批觀眾，現場阿姨急忙阻止「不要這樣、很危險」，並緊急關閉直播。

中國百萬網紅韓安冉4度離婚。（組合照，翻攝小紅書、抖音）

事件起於2人在直播中對質金流問題，韓安冉指控宋浩然在她懷孕期間不忠，並細數自己在財務上的付出。沒想到，宋浩然態度激動展開反擊，聲稱韓安冉︰「做了一些違法事情！」更一度揮刀怒喊︰「我今天必須要說清楚。」場面緊張到令人屏息；宋浩然女兒「優米」的阿姨連忙上前安撫，才避免意外發生。

這段驚悚畫面迅速在網路瘋傳，「韓安冉4度離婚」、「宋浩然拿刀直播」、「夫妻互罵」等關鍵字接連衝上熱搜。網友紛紛留言震驚直呼，「瘋夫瘋妻，孩子最無辜」、「這對夫妻能不能別再直播吵架了」，更有人批評兩人太愛表演，呼籲不要再拿家庭爭端當娛樂消費。

