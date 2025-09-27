自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

挺于朦朧出事！女星外出遭花盆砸傷 送醫怒吼「我不服」

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國男星于朦朧身亡引發社會震撼，雖然警方已明確定調為意外，但外界質疑聲浪未歇。中過女星孫琳近日因多次替于朦朧發聲，竟疑似遭到威脅，更在外出取件時被花盆砸中，隨後發文怒吼「我不服！」引起網友熱議。

孫琳（右）聲援于朦朧後，外出卻無端遭花盆砸傷。（組合照，翻攝自微博）孫琳（右）聲援于朦朧後，外出卻無端遭花盆砸傷。（組合照，翻攝自微博）

事件可追溯至9月23日，孫琳在微博向粉絲報平安，還承諾舉辦抽獎送奶茶，不過她24日並未如約更新，反而貼出吊點滴的病照，並寫下︰「姐妹們等我好了再給大家更新。這個結果我不服！等我回來寶貝們。」她先前透露自己掌握與于朦朧事件相關的部分線索，疑似因此成為不明人士警告的對象。

孫琳受傷後大感不滿，發文報平安也怒吼「我不服」。（翻攝自微博）孫琳受傷後大感不滿，發文報平安也怒吼「我不服」。（翻攝自微博）

與此同時，北京市公安局朝陽分局21日晚間的官方通報指出，經現場採證、法醫分析、目擊者訪談與監視器調閱，最終確認于朦朧墜樓屬意外，排除刑事犯罪可能。不過孫琳遭遇「砸傷事件」後，網路輿論再度升溫，許多粉絲認為案情仍有疑點，呼籲相關單位應進一步公開調查過程，給社會一個清楚交代。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中