挺于朦朧出事！女星外出遭花盆砸傷 送醫怒吼「我不服」

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國男星于朦朧身亡引發社會震撼，雖然警方已明確定調為意外，但外界質疑聲浪未歇。中過女星孫琳近日因多次替于朦朧發聲，竟疑似遭到威脅，更在外出取件時被花盆砸中，隨後發文怒吼「我不服！」引起網友熱議。

孫琳（右）聲援于朦朧後，外出卻無端遭花盆砸傷。（組合照，翻攝自微博）

事件可追溯至9月23日，孫琳在微博向粉絲報平安，還承諾舉辦抽獎送奶茶，不過她24日並未如約更新，反而貼出吊點滴的病照，並寫下︰「姐妹們等我好了再給大家更新。這個結果我不服！等我回來寶貝們。」她先前透露自己掌握與于朦朧事件相關的部分線索，疑似因此成為不明人士警告的對象。

孫琳受傷後大感不滿，發文報平安也怒吼「我不服」。（翻攝自微博）

與此同時，北京市公安局朝陽分局21日晚間的官方通報指出，經現場採證、法醫分析、目擊者訪談與監視器調閱，最終確認于朦朧墜樓屬意外，排除刑事犯罪可能。不過孫琳遭遇「砸傷事件」後，網路輿論再度升溫，許多粉絲認為案情仍有疑點，呼籲相關單位應進一步公開調查過程，給社會一個清楚交代。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

