「卡比寶寶吃水餃」爆紅！劉涵竹親授正確讀音 秒懂三聲變調

〔記者邱奕欽／台北報導〕法籍YouTuber「酷Ku」砸下500萬元製作的中文實境節目《中文怪物》，近期開播引爆熱議，其中一題「卡比寶寶吃水餃」的聲調挑戰，意外考倒不少外國參賽者，甚至讓台灣觀眾也直呼「這根本陷阱題」，然而前主播劉涵竹近日親自示範正確讀音，引發網友熱議。

劉涵竹近日在社群分享中文教學片段，以「卡比寶寶吃水餃」為例，她強調這句看似簡單的日常用語，其實暗藏「三聲變調」的規律，能清楚展現中文聲調的奧妙，讓不少人直呼「原來一直都念錯」。

請繼續往下閱讀...

劉涵竹親授「卡比寶寶吃水餃」的正確讀音。（組合照，翻攝自臉書、YouTube）

劉涵竹逐一拆解句子，指出「卡、比、寶、寶、水、餃」共出現5個三聲，若照書面直念會顯得生硬，實際口語中會依「三聲遇三聲，前一個變二聲」的規則調整，例如「卡比」要念成「ㄎㄚˊㄅㄧˇ」、「寶寶」則要讀成「ㄅㄠˊㄅㄠˇ」，最後「水餃」也會念成「ㄕㄨㄟˊㄐㄧㄠˇ」。

對此，許多學中文的外國網友留言表示，「這比背單字還難」、「難怪一直被笑口音奇怪」，也有母語者笑說︰「從小念到大，今天才知道自己一直用的是變調版。」不少語言老師也認為，劉涵竹這樣的示範，能將艱澀的聲調規則轉化為有趣案例，有助於推廣中文學習。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法