王心凌捐百萬遭酸「當藝人很好賺」 嘻小瓜爆演藝圈殘酷真相

〔記者邱奕欽／台北報導〕王心凌日前因花蓮災後捐100萬元引發熱議，有網友發文酸︰「明星藝人都這麼好賺嗎？」對此，嘻小瓜見狀特別回應直言︰「真的沒有好賺，或許時薪比一般高，但不是每天都有機會！」點出演藝圈收入的殘酷真相，並非外界所想。

嘻小瓜解釋，演藝工作並不固定，「真的沒有好賺」，就算時薪看似優渥，卻常常得在家「等待被邀請」，行程無法自行安排。他透露，曾因臨時被通知工作而取消朋友旅行，最後工作卻又被取消，留下的只有失落與孤單，他也舉例許多歌手一個月收入甚至不到幾千元，有些演員還得靠外送、打工度日。

嘻小瓜感嘆，演藝圈的「紅不紅」不是靠經驗就能決定，而是「天時地利人和」缺一不可，他以自身為例，出道十多年依舊拿著剛出道的價碼，因為「不紅沒有資格漲價」，再度強調「真的沒有好賺」，更直白喊話「藝人沒有那麼光鮮亮麗呀！好餓呀」，讓外界看見演藝圈的辛酸。

