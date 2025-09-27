自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王心凌捐百萬遭酸「當藝人很好賺」 嘻小瓜爆演藝圈殘酷真相

〔記者邱奕欽／台北報導〕王心凌日前因花蓮災後捐100萬元引發熱議，有網友發文酸︰「明星藝人都這麼好賺嗎？」對此，嘻小瓜見狀特別回應直言︰「真的沒有好賺，或許時薪比一般高，但不是每天都有機會！」點出演藝圈收入的殘酷真相，並非外界所想。

王心凌（左）捐款百萬賑災遭酸好賺，嘻小瓜揭真相。（組合照，翻攝自IG）王心凌（左）捐款百萬賑災遭酸好賺，嘻小瓜揭真相。（組合照，翻攝自IG）

嘻小瓜解釋，演藝工作並不固定，「真的沒有好賺」，就算時薪看似優渥，卻常常得在家「等待被邀請」，行程無法自行安排。他透露，曾因臨時被通知工作而取消朋友旅行，最後工作卻又被取消，留下的只有失落與孤單，他也舉例許多歌手一個月收入甚至不到幾千元，有些演員還得靠外送、打工度日。

嘻小瓜感嘆，演藝圈的「紅不紅」不是靠經驗就能決定，而是「天時地利人和」缺一不可，他以自身為例，出道十多年依舊拿著剛出道的價碼，因為「不紅沒有資格漲價」，再度強調「真的沒有好賺」，更直白喊話「藝人沒有那麼光鮮亮麗呀！好餓呀」，讓外界看見演藝圈的辛酸。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中