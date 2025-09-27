自由電子報
娛樂 電視

最美歐巴桑竟是「超級業務員」 逛街狂勸敗被嫌：是多欠業績？

〔記者李紹綾／台北報導〕陳美鳳擔任好友陳謙文、方馨「情歌若響」公益演唱會嘉賓，她昨（26日）現身彩排探班，一身日本「色情兔」潮服、潮帽引起討論，謙虛稱只是「日常穿搭」。方馨爆料和陳美鳳逛街時，常常被她「勸敗」，會有一種「妳是缺業績」的感覺。

陳美鳳（中）去年8月與陳謙文（左起）、簡沛恩、方馨、蘇晏霈赴福岡旅遊。（翻攝自臉書）陳美鳳（中）去年8月與陳謙文（左起）、簡沛恩、方馨、蘇晏霈赴福岡旅遊。（翻攝自臉書）

69歲陳美鳳有「台灣最美歐巴桑」稱號，她的時尚敏銳度相當驚人，一旁的陳謙文認證：「我們都跟著她買的！」原來這頂充滿話題的「色情兔」棒球帽，是她與方馨、陳謙文及一票好友赴日旅遊掃貨的戰利品。

陳美鳳分享，當時她在店門口就喊：「這家店一定要去逛！」同行的簡沛恩還疑惑問：「這是什麼？」方馨則笑說，看到LOGO上兔子「交配」的圖案會害羞，但在陳美鳳的強力推薦下，大家最後都人手一袋。方馨更爆料，只要跟陳美鳳逛街，幾乎不可能空手回家，直喊：「她真的超會勸敗，簡直是超級業務員！」

陳美鳳（左起）今年7月與閨密方馨、簡沛恩再度赴福岡旅遊。（翻攝自臉書）陳美鳳（左起）今年7月與閨密方馨、簡沛恩再度赴福岡旅遊。（翻攝自臉書）

陳美鳳不僅替自己添購，也買了不少送親友當禮物，沒想到收到的人第一句就問：「上面的兔子在幹嘛？」讓全場笑翻。對於有「超級業務員」的封號，她幽默回：「現在日幣那麼親切，不買怎麼對得起自己？」笑稱購物就是最好的紓壓方式，「逛一逛可以調適心情」。

陳美鳳穿戴著日本潮牌「色情兔」的帽子、衣服，被虧勸敗功力一流。（翻攝自臉書）陳美鳳穿戴著日本潮牌「色情兔」的帽子、衣服，被虧勸敗功力一流。（翻攝自臉書）

至於為何總能第一手挖到新潮牌？陳美鳳透露，常常和藍心湄或年輕造型師「亂逛」，藍心湄多挑經典款，她則什麼都敢買，甚至還會大方幫身邊的工作人員帶貨，搞得店員把她當VIP迎接，一走進店裡就熱情喊：「妳來了！」讓她「鳳」心大悅。

陳美鳳（中）擔任陳謙文（左）、方馨「情歌若響」公益演唱會嘉賓。（記者李紹綾攝）陳美鳳（中）擔任陳謙文（左）、方馨「情歌若響」公益演唱會嘉賓。（記者李紹綾攝）

有趣的是，陳美鳳的「親和力」根本突破國界。方馨笑說，去年赴福岡旅遊，本來只是想借個廁所，卻因為陳美鳳的魅力太強，最後竟在咖哩蛋包飯餐廳裡喝起清酒，連老闆都成了好友。今年7月再訪，她說門一打開就聽到老闆大喊：「美鳳！」陳謙文當場認證：「她是國民外交大使！」

