音樂

家家再發聲！被追問花蓮縣府無作為 急喊「沒有譴責」仍難擋爭議

〔記者邱奕欽／台北報導〕來自台東卑南族的歌手家家因颱風「樺加沙」重創花東，近日透過Threads為家鄉發聲，寫下「不用感謝政府的任何回應，在這個國土那是他們應該做的。」她希望大家把謝意留給第一時間投入救援的民間團體。本意是心繫災區，但語氣直白卻意外踩雷，引發網路熱議。

家家近日在發文中提到，「執政的就該幫助消化解決問題」，並感性表示︰「那些幫助過的人命不該絕。」盼能號召更多人參與救災，她同時強調音樂沒有黨派，呼籲「只要你願意救，就是英雄。」然而，許多網友則認為，家家的言論忽略了國軍、消防與搜救人員的付出，批評「對前線太不公平」。

家家因「不用感謝政府」遭炎上，發文致歉再被批評。（資料照，記者陳奕全攝）家家因「不用感謝政府」遭炎上，發文致歉再被批評。（資料照，記者陳奕全攝）

隨著輿論延燒，家家刪文並再度發聲道歉，解釋「我只是一個台灣的孩子，只是說錯了什麼，請原諒。」但道歉仍未能止血，網路上反應兩極，有人力挺她出發點良善，也有人酸「42歲還自稱孩子。」這起事件凸顯，明星縱使心繫家鄉，發言若缺乏周延考量，仍可能引來反效果。

有網友留言質問︰「花蓮縣政府的無作為是否譴責了？」家家急忙回應︰「我沒有譴責，只是覺得大家可以一起。」另一位網友追問︰「所以花蓮縣政府做了什麼呢？任何幫忙的人都該感謝吧。」她則回覆︰「是我！對不起！只是希望大家能夠一起度過。」顯示她努力想平息爭議，卻仍難擋外界質疑聲浪。

