娛樂 音樂

花蓮颱風喊不用感謝政府！家家被炎上道歉 今開唱遭酸「42歲的孩子」

〔娛樂頻道／綜合報導〕美聲歌姬家家才推出新專輯，今晚要在Legacy Taipei開唱，未料這兩天她在Threads上對於花蓮風災的爭議發言被炎上，儘管她已經道歉，還是有許多人不買單。對此，家家昨晚也回應網友：「對不起，只是希望大家能夠一起度過。」

樺加沙颱風重創花蓮，家家近日在Threads發文：「不用感謝政府任何的回應，在這個國土那是他們應該做的，執政的就該幫助消化解決問題。」還談到：「我們住在這裡！執政的就該幫助消化解決問題。我們要感謝的是『民間團體』所有的付出。」一番言論惹火許多網友。

家家。（資料照，記者陳奕全攝）家家。（資料照，記者陳奕全攝）

針對發言被罵翻，昨晚家家認了發言不當，對大家感到抱歉和遺憾，「在此謝謝大家，我只是一個台灣的孩子，只是說錯了什麼，請原諒。」隨後又被狠酸：「原來如此，家家您是個42歲的孩子。」風波持續延燒。

見到有網友提問：「想知道妳想表達什麼，花蓮縣政府的無作為是否譴責了？」家家看了則是回應：「在災難的當下，我們都必須去幫忙。」表達自己的立場。

點圖放大header
點圖放大body

