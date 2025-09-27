杜汶澤揭超狂往事！赴日拍片一週「床戰各類女優」

〔記者蕭方綺／台北報導〕杜汶澤近來因主演影集《零日攻擊》再度引發話題，他在劇中飾演的「強哥」幾乎集集都有蹤跡現身，直到今晚將播出第9集《突圍》，全面揭露他身為大反派真面目。除了侵犯莊凱勛的妻子，更操縱第五縱隊掀起血腥暴動。對於侵犯的戲，他說當年赴日拍攝電影《豪情3D》，連續一週與不同AV女優「床戰」，打趣說當時拍完電影回到街頭看到一般女生穿衣服，反而覺得「好舒服」，因此現在拍床戲得心應手，樂呵呵稱：「拍這戲對我來說很輕鬆。」

杜汶澤拍《零日攻擊》頗有感觸。（記者陳奕全攝）

從小混混到大反派，甚至親自執導電影，他的演藝之路也正在開啟另一個高峰。杜汶澤表示這次在《零日攻擊》終於演到「大咖壞人」，讓他特別過癮，「我一直希望能挑戰反派，但過去多半演小混混，現在五十多歲，該嘗試一些層次更高、影響力更大的角色。」他也笑說，導演有時拍不下去，他反而安慰對方：「壞人本來就該很壞。」

戲外，杜汶澤也積極準備導演處女作。他透露明年3月將開拍以90年代台灣頭號槍擊要犯「鬼見愁」為題材的新片，他不會親自演出，「畢竟主角是土生土長的台灣人，應該由台灣演員來詮釋。」

杜汶澤在《零日攻擊》演出大反派。（牽猴子提供）

此外，《零日攻擊》第9集安排近8分鐘激烈槍戰戲碼，莊凱勛、夏騰宏聯手劫囚車、攻佔派出所，現場布滿漆彈槍火，爆破與特效妝極為逼真。莊凱勛直呼：「震撼又有臨場感！」夏騰宏則笑說，血漿與特效妝讓他拍完後「完全沒胃口」。

劇情也探討更深層的政治隱喻，片中出現親共份子假扮義勇軍混入暴動，藉機引爆槍火，暗示不只黑道，連警政系統在危急時刻都有可能遭到滲透與癱瘓。莊凱勛印象最深的是在高雄駁二特區拍攝五星旗場景，吸引大量路人圍觀，還有人邊拍照邊笑鬧，他感嘆：「這凸顯出我們民主的包容度，但同時也顯示大家對危機的麻木。」

杜汶澤（右）與莊凱勛在《零日攻擊》對手戲很多。（牽猴子提供）

杜汶澤與莊凱勛有多場正面衝突戲，莊凱勛盛讚：「杜哥是我很欣賞的演員，從他身上學到放鬆的表演態度，也很佩服他對台灣文化的認同。」另一位香港女演員禤思敏則在劇中飾演莊凱勛的妻子，她透露與杜汶澤的「侵犯戲」事前充分排練，拍攝時還必須邊操作碎紙機邊表演，「挑戰很大，但過程順利。」

《零日攻擊》每周六晚間9點於公視、LINE TV、中華電信MOD及Hami Video、台灣大哥大MyVideo同步播出；晚間10點公視+播出；日本Amazon Prime Video同步上架；民視周日晚間10點播出。

