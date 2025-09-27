自由電子報
娛樂 電視

啦啦隊女神曝有「星媽夢」 Rina認演藝工作不穩定吐心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天桃猿與台北戰神雙棲啦啦隊團長Rina昨出席FILA 1911 TAIPEI時尚概念店活動，以Tennis系列造型亮相，169公分的高挑身材搭配俐落氣場，完美詮釋歐洲網球俱樂部風格。

啦啦隊女神RINA帥辣現身。（斐樂股份有限公司提供）啦啦隊女神RINA帥辣現身。（斐樂股份有限公司提供）

身材管理是啦啦隊團長與表演者的必修課，Rina透露自己雖然熱愛澱粉，但為了維持狀態，必須靠高度自律控制飲食。「平常一天只吃兩餐，早餐是水煮蛋、奇異果加少量優格，第二餐則以蔬菜和蛋白質為主，加上多喝水、早睡，才能避免嘴饞失控。」

同時，她也注重嗓音保養，因為身兼應援與歌手身分，需要大量使用喉嚨，「下班以後我盡量不講話，也會隨身攜帶梨膏，避免嗓子受傷。」談到未來，她坦言演藝工作難免有不確定性，因此正嘗試培養其他可能性，「希望有一天能打造屬於自己的寵物品牌，這次就先讓貓咪們試水溫。」她也笑說，自己最大的夢想是有一天能成為「星媽」，帶著愛貓們一起同框登場。

