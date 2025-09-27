自由電子報
娛樂 電視

星兵偽裝欺敵演練！男星被昆蟲驚嚇秒破功

〔記者林欣穎／台北報導〕台視軍旅實境綜藝節目《九條好漢在一班》，最新集數星兵們將進行「戰傷救護與自救互助」課程，學習如何在戰場上對受傷的弟兄進行緊急急救，阿夫驕傲表示：「我現在是可以救一命的男人了！」隨後進行的「偽裝、隱蔽與遮蔽及欺敵」課程，阿龐連長突襲考驗，讓星兵們就地尋找材料，進行偽裝與掩蔽。星兵們表現出色，讓連長與班長找了半天都找不到。然而，阿夫卻因害怕昆蟲而驚嚇跳起，不慎暴露行蹤，成為第一個被抓到的星兵。

星兵們進行偽裝，互相幫忙塗抹顏料。（台視提供）星兵們進行偽裝，互相幫忙塗抹顏料。（台視提供）

在溫馨的懇親會中，星兵們都與家人親友團聚，享受久違的快樂幸福時光，然而，孫其君卻成為唯一一位沒有親友到場的星兵，孤單的身影讓現場充滿了不捨與心疼，雲朵班長特地安排孫其君前往營站散心，而營站大姐陶晶瑩見狀也暖心邀請他一同用餐，陶晶瑩心疼表示：「好不容易有機會可以看到家人但他沒有。」，並以自身經驗與其君分享，給予他莫大的安慰與支持，讓孫其君在沒有親友的懇親會中，依然收穫了溫暖且難忘的回憶。

星兵們就地取材，通過「欺敵」考驗。（台視提供）星兵們就地取材，通過「欺敵」考驗。（台視提供）

九條好漢學會戰場急救與互助。（台視提供）九條好漢學會戰場急救與互助。（台視提供）

懇親會後星兵們換上便服，迎來第一次的休假，而短暫的假期結束，眾人回到營區，隔天一大早，星兵們就迎來3000公尺訓練，隨後黃鐙輝班長為了讓大家徹底收心，親自帶領星兵們找軍營中的髮婆理髮，他強調：「再理一次頭髮會有一種現在就是一個軍人，不只心裡要守紀律，所有形象都要合乎軍人的形象！」

