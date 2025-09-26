自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小豬與大飛參賽運動競技 徐展元讚：幫藝人爭了一口氣

〔記者林欣穎／台北報導〕大型混合健身運動競技節目《最強的身體》，本週日即將播出全新第七集，這次比賽場地首度移師高雄港7號碼頭，背倚大海與往來船隻，壯闊場景令參賽者驚呼連連，主播蔡尚樺更直讚製作單位「沒有最狂只有更狂」，每次場地設計都刷新想像。

小豬攜手十年好友大飛挑戰混雙。（好看娛樂提供）小豬攜手十年好友大飛挑戰混雙。（好看娛樂提供）

藝人組合方面，「小豬」黃沐妍攜手十年好友「大飛」吳志慶挑戰混雙，小豬近年轉型運動KOL，積極參與比賽，而大飛則因拍片健身，自稱「只有身體不會背叛自己」。兩人雖在場邊嬉鬧，但一上場就展現高強度拚勁，令主播徐展元大讚：「這兩人組合真的幫藝人爭了一口氣。」

新生代演員徐謀俊與狼人殺女神、前「A’N’D」成員艾莉兒以「肌力＋耐力」組合參賽，自信能拚出好成績。最受矚目的「魔王組」則由HYROX台灣第一廖嘉勒與Crossfit女子第一洪寀睿攜手，展現驚人實力，幾乎讓對手懷疑「他們是不是機器人」。

此外，《星光大道》出身的歌手安歆澐，也與健身教練搭檔上陣，坦言產後運動量減少，但希望透過比賽調整習慣，也展現媽媽堅強的一面。女雙組則由前中華女排隊長「阿非」陳菀婷與老戰友楊怡真組隊，久違的比賽氛圍讓兩人熱血沸騰。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中