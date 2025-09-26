小豬與大飛參賽運動競技 徐展元讚：幫藝人爭了一口氣

〔記者林欣穎／台北報導〕大型混合健身運動競技節目《最強的身體》，本週日即將播出全新第七集，這次比賽場地首度移師高雄港7號碼頭，背倚大海與往來船隻，壯闊場景令參賽者驚呼連連，主播蔡尚樺更直讚製作單位「沒有最狂只有更狂」，每次場地設計都刷新想像。

小豬攜手十年好友大飛挑戰混雙。（好看娛樂提供）

藝人組合方面，「小豬」黃沐妍攜手十年好友「大飛」吳志慶挑戰混雙，小豬近年轉型運動KOL，積極參與比賽，而大飛則因拍片健身，自稱「只有身體不會背叛自己」。兩人雖在場邊嬉鬧，但一上場就展現高強度拚勁，令主播徐展元大讚：「這兩人組合真的幫藝人爭了一口氣。」

新生代演員徐謀俊與狼人殺女神、前「A’N’D」成員艾莉兒以「肌力＋耐力」組合參賽，自信能拚出好成績。最受矚目的「魔王組」則由HYROX台灣第一廖嘉勒與Crossfit女子第一洪寀睿攜手，展現驚人實力，幾乎讓對手懷疑「他們是不是機器人」。

此外，《星光大道》出身的歌手安歆澐，也與健身教練搭檔上陣，坦言產後運動量減少，但希望透過比賽調整習慣，也展現媽媽堅強的一面。女雙組則由前中華女排隊長「阿非」陳菀婷與老戰友楊怡真組隊，久違的比賽氛圍讓兩人熱血沸騰。

