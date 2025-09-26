自由電子報
娛樂 最新消息

盧廣仲突遇一狀況 現場「按摩聲帶」驚人反應曝光

盧廣仲演唱會。（記者胡舜翔攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「音樂鬼才」盧廣仲迎來出道17週年，再度站上自己第一次開唱的舞台台北國際會議中心（TICC），帶來全新主題巡演「HeartBreakFast 傷心早餐店」，除了首度不帶吉他開唱，也在唱完13首歌後才與觀眾打招呼，「本來打算演唱會沒有要講話，但現在演唱會快結束了，不講話來不及。」講到一半更突然「燒聲」，現場示範起如何按摩聲帶，畫面逗趣。

盧廣仲演唱會。（記者胡舜翔攝）

盧廣仲這次以「一人開店」的調酒師姿態開唱，脫下招牌黑框眼鏡、改戴金框眼鏡，身穿貼身白襯衫與黑褲現身，展現出精實好身材。開場他從舞台半空中現身，一連演唱多首新專輯歌曲《 一夜一夜一夜》、《以後》、《輕輕對你說》等，觀眾不時尖叫，掀起第一坡高潮。

唱完《早安，晨之美！》後，他開心對歌迷說，「又回到TICC這個場地，我很喜歡TICC座位分佈，很像山坡，大家聆聽在最低處的我發出的音樂，大部分的人都比我還要高，會有一種我的所有奉獻給你的感覺。」

盧廣仲演唱會。（記者胡舜翔攝）

他問大家：「有沒有發現我剛剛都沒拿吉他，不習慣？其實這次是故意這樣的，像這次也突然唱別人的歌，人生就是這樣，有時候你會在你家，有時候你會在別人家。」講著講著他突然有點卡嗓，頻頻清痰，傻眼自嘲：「 我剛剛到底吃了什麼？」

他透露：「本來設計上半場不拿吉他，下半場變回你們習慣的吉他，但朋友借走了沒有還我。」也搞笑說：「現在講話很『燒聲』，還是我來表演在錄音室怎麼開嗓？」接著便示範起去看喉嚨時醫生如何按摩聲帶，台下笑成一團。

