娛樂 日韓

《排球少年！！》聲優來台開唱！齊藤壯馬12月新莊會粉

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本人氣聲優暨歌手齊藤壯馬曾經為《神劍闖江湖》緋村劍心配音，去年來台深受歡迎，今年即將以歌手身分，在12月21日（週日）於新莊Zepp New Taipei舉行首次台北個人演唱會「Soma Saito Live 2025 “Nuance Colors” in Taipei」，令粉絲相當期待。

齊藤壯馬是日本著名的男性聲優、歌手及創作者， 他以卓越的聲音表現力和豐富內心世界，演繹過大量人氣動畫、遊戲角色。以2014年春季播出的電視動畫《排球少年！！》中飾演山口忠一角，引起關注，同年於夏季播出的電視動畫《斬！赤紅之瞳》中首次擔任主演，飾演塔茲米一角。2015年以《鐵血的奧爾芬斯》的山口和《惡魔高校D×D》等作品繼續擴大知名度。持續到現在一直都有許多精采的聲優角色作品。

日本人氣聲優暨歌手齊藤壯馬曾經為《神劍闖江湖》緋村劍心配音。（好玩國際文化提供）日本人氣聲優暨歌手齊藤壯馬曾經為《神劍闖江湖》緋村劍心配音。（好玩國際文化提供）

齊藤壯馬同時也是才華洋溢的創作型歌手和作家。憑藉出色的配音和音樂才能，他贏得了眾多粉絲的喜愛，並多次榮獲聲優獎項與音樂大獎。獨特的知性氣質及溫柔嗓音，使他在業界獨樹一幟，同時在文學與音樂領域都有不俗造詣。這次演唱會主題「Nuance Colors」呼應了齊藤壯馬今年11月即將發行的EP名稱，也象徵著他多樣化的音樂面貌。他將用充滿層次的色彩與細膩的音符，帶領大家進入專屬他的音樂宇宙。

演唱會將於12月21日（週日）晚間6點登場，演唱會門票將在10月5日（週日）下午1點於 Ticket Plus遠大售票系統正式開賣。票價分為1F／A區 3,000元、1F／B區 2,400元、2F 座位區2,800元、以及2F站位區2400元，多種票價選擇讓粉絲們都能共襄盛舉。更多演唱會相關資訊，請持續關注主辦單位好玩國際文化官方社群網站。

點圖放大body

