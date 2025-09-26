自由電子報
娛樂 音樂

盧廣仲開唱驚見「神秘數字」 主辦單位全揭密

「三金得主」盧廣仲帶來全全新主題巡演「HeartBreakFast 傷心早餐店」。（記者胡舜翔攝）「三金得主」盧廣仲帶來全全新主題巡演「HeartBreakFast 傷心早餐店」。（記者胡舜翔攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「三金得主」盧廣仲迎來出道17週年，再度站上自己第一次開唱的舞台——台北國際會議中心（TICC），帶來全全新主題巡演「HeartBreakFast 傷心早餐店」，這場被歌迷封為「重大搶票災難」的演出，售票時一連三場全數秒殺完售，共吸引9千觀眾入場，此外，3場演唱會開演時間為晚上8點03分、7點26分、5點09分，主辦單位也揭秘「3、6、9」的尾數數字是盧廣仲指定的，他剛好喜歡這3個數字。

盧廣仲首次完全不帶吉他純唱。（記者胡舜翔攝）盧廣仲首次完全不帶吉他純唱。（記者胡舜翔攝）

這次開唱，盧廣仲以「一人開店」的傷心調酒師姿態，首次完全不帶吉他純唱，他笑說：「演唱會開演前吉他被朋友借走了，要不回來，真是傷腦筋。」演唱會序幕由全新專輯主打歌《太陽與地球》MV揭開，這支MV由金馬攝影指導姚宏易操刀一鏡到底拍攝。MV中，盧廣仲化身調酒師，在街角路倒醉客、後巷搬運酒瓶的青年與迷路的女子間深情演唱，營造濃烈的電影感。

盧廣仲脫下招牌黑框眼鏡、改戴金框眼鏡，身穿貼身白襯衫與黑褲現身。（記者胡舜翔攝）盧廣仲脫下招牌黑框眼鏡、改戴金框眼鏡，身穿貼身白襯衫與黑褲現身。（記者胡舜翔攝）

隨後他自布幕後的高台現身，以新歌《一夜一夜一夜》搭配四人弦樂團深情開唱，觀眾不禁尖叫，掀起現場第一波高潮，這次由「添翼演出製作」團隊打造的大型酒吧舞台，讓現場宛如置身異國深夜酒館。盧廣仲脫下招牌黑框眼鏡、改戴金框眼鏡，身穿貼身白襯衫與黑褲現身，接著演唱新專輯中《以後》、《輕輕對你說》等14首歌曲後才開口與大家打招呼，以沉浸式氛圍加上穩健台風收服全場。

盧廣仲以沉浸式氛圍加上穩健台風收服全場。（記者胡舜翔攝）盧廣仲以沉浸式氛圍加上穩健台風收服全場。（記者胡舜翔攝）

這次他不完全帶吉他，對於這樣的設計，音樂與節目總監鍾成虎形容：「盧廣仲是天生的表演者，這次不彈吉他，讓大家看到不同以往的面貌。」

盧廣仲這次開唱讓大家看到不同以往的面貌。（記者胡舜翔攝）盧廣仲這次開唱讓大家看到不同以往的面貌。（記者胡舜翔攝）

