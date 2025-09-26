自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）出事了！周興哲攻蛋急打類固醇 又出狀況緊急喊卡反應曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕周興哲今晚四度攻蛋，一連三天舉辦「Odyssey旅程」巡迴演唱會，未料首場發生意外狀況，他在台上驚爆重感冒失聲，緊急打了類固醇治療。沒想到換上全新鋼琴演出硬體又出狀況，讓他無奈說：「從來沒有發生過。」

周興哲今晚重返小巨蛋開唱。（星空飛騰提供）周興哲今晚重返小巨蛋開唱。（星空飛騰提供）

周興哲開心對台下萬名粉絲打招呼：「今天是第一天，我需要更多的Energy from u guys，我知道大家都滿累，因為剛下班過來，沒關係，我們慢慢來，今天星期五，謝謝大家塞車還來這邊選我，我的演唱會就是像KTV，哪邊尖叫聲大聲，我就會靠近哪裡。」

周興哲不慎感冒，打完類固醇敬業登台。（星空飛騰提供）周興哲不慎感冒，打完類固醇敬業登台。（星空飛騰提供）

健身有成的周興哲開唱不忘秀肌，只是賣力唱跳神情卻看來疲憊，他在台上坦言：「我喉嚨有點發炎，昨天打針，今天吃藥又打類固醇。」感謝爸媽請了護理師幫忙打針，「我跟她說謝謝妳幫我打這一針，因為演唱會第一天很重要，結果護士說『必須的，因為我就是看今天，沒有要看你唱對嘴。』」幸好演出時聲音已經沒有問題。

其實上週國民天王周華健在小巨蛋開場才發生麥克風狀況，前兩首歌曲粉絲完全聽不到聲音，沒想到今晚輪到周興哲，全新的鋼琴又發生了問題，演出中斷約8分鐘。對此，周興哲也親自向粉絲致歉：「Sorry guys，等我一下。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中