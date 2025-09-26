（影）出事了！周興哲攻蛋急打類固醇 又出狀況緊急喊卡反應曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕周興哲今晚四度攻蛋，一連三天舉辦「Odyssey旅程」巡迴演唱會，未料首場發生意外狀況，他在台上驚爆重感冒失聲，緊急打了類固醇治療。沒想到換上全新鋼琴演出硬體又出狀況，讓他無奈說：「從來沒有發生過。」

周興哲今晚重返小巨蛋開唱。（星空飛騰提供）

周興哲開心對台下萬名粉絲打招呼：「今天是第一天，我需要更多的Energy from u guys，我知道大家都滿累，因為剛下班過來，沒關係，我們慢慢來，今天星期五，謝謝大家塞車還來這邊選我，我的演唱會就是像KTV，哪邊尖叫聲大聲，我就會靠近哪裡。」

請繼續往下閱讀...

周興哲不慎感冒，打完類固醇敬業登台。（星空飛騰提供）

健身有成的周興哲開唱不忘秀肌，只是賣力唱跳神情卻看來疲憊，他在台上坦言：「我喉嚨有點發炎，昨天打針，今天吃藥又打類固醇。」感謝爸媽請了護理師幫忙打針，「我跟她說謝謝妳幫我打這一針，因為演唱會第一天很重要，結果護士說『必須的，因為我就是看今天，沒有要看你唱對嘴。』」幸好演出時聲音已經沒有問題。

其實上週國民天王周華健在小巨蛋開場才發生麥克風狀況，前兩首歌曲粉絲完全聽不到聲音，沒想到今晚輪到周興哲，全新的鋼琴又發生了問題，演出中斷約8分鐘。對此，周興哲也親自向粉絲致歉：「Sorry guys，等我一下。」

