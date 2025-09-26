自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

宋芸樺「11年4部破億」國片！美國搭機急返台：想讓歐美也看到

宋芸樺從《等一個人咖啡》（2014年）至《96分鐘》（2025年），11年拍了4部破億國片。（記者胡舜翔攝）宋芸樺從《等一個人咖啡》（2014年）至《96分鐘》（2025年），11年拍了4部破億國片。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕宋芸樺11年來坐擁5部破億電影，包括《等一個人咖啡》、《我的少女時代》、《月老》及剛破億的《96分鐘》，宋芸樺今天才從加州抵達台灣，聽聞破億佳績直呼無敵開心，且感到十分榮幸。對於監製承諾破億就讓林柏宏、宋芸樺去度蜜月，宋芸樺笑說：「我們就是要好幾次蜜月，蜜月一次哪夠啊！」

宋芸樺近期前往美國進修，不過她今天透露，其實她剛到美國兩天，就獲悉電影可以破億，隨即跟老師請假，「我有跟他們聊到說，我在台灣有電影，希望回來跟大家一起分享，看有沒有機會在歐美看到。」

宋芸樺特別從美國返回台灣慶祝《96分鐘》票房破億，被虧是搭飛機通勤。（記者胡舜翔攝）宋芸樺特別從美國返回台灣慶祝《96分鐘》票房破億，被虧是搭飛機通勤。（記者胡舜翔攝）

被問到有沒有印象深刻的觀眾反應？宋芸樺感動的說，警消人員及其家屬能夠感受到宋康任、黃欣夫妻的互動及眼神，「在看的過程中也有很多共鳴，讓從事這個職業的人很有共鳴，是我一開始拍這個戲的目標，看到所有留言很感動，很感謝這部電影有一個共鳴，感動也好，有一個抒發的出口。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中