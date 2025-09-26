宋芸樺「11年4部破億」國片！美國搭機急返台：想讓歐美也看到

宋芸樺從《等一個人咖啡》（2014年）至《96分鐘》（2025年），11年拍了4部破億國片。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕宋芸樺11年來坐擁5部破億電影，包括《等一個人咖啡》、《我的少女時代》、《月老》及剛破億的《96分鐘》，宋芸樺今天才從加州抵達台灣，聽聞破億佳績直呼無敵開心，且感到十分榮幸。對於監製承諾破億就讓林柏宏、宋芸樺去度蜜月，宋芸樺笑說：「我們就是要好幾次蜜月，蜜月一次哪夠啊！」

宋芸樺近期前往美國進修，不過她今天透露，其實她剛到美國兩天，就獲悉電影可以破億，隨即跟老師請假，「我有跟他們聊到說，我在台灣有電影，希望回來跟大家一起分享，看有沒有機會在歐美看到。」

宋芸樺特別從美國返回台灣慶祝《96分鐘》票房破億，被虧是搭飛機通勤。（記者胡舜翔攝）

被問到有沒有印象深刻的觀眾反應？宋芸樺感動的說，警消人員及其家屬能夠感受到宋康任、黃欣夫妻的互動及眼神，「在看的過程中也有很多共鳴，讓從事這個職業的人很有共鳴，是我一開始拍這個戲的目標，看到所有留言很感動，很感謝這部電影有一個共鳴，感動也好，有一個抒發的出口。」

