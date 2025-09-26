自由電子報
娛樂 最新消息

高宇蓁「消失半天」經紀人聯絡不上！竟是默默投入花蓮救援

高宇蓁素顏去採買民生必需品。（翻攝自臉書）高宇蓁素顏去採買民生必需品。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕樺加沙颱風重創花蓮，當地災情造成嚴重死傷，許多藝人紛紛拋磚引玉捐出善款或是物資，支持政府或民間單位救災。高宇蓁也默默投入賑災行列，她素顏和公司同事一起到量販店採買民生必需品，並寄送到花蓮災區，她表示希望盡一份心力，讓支援能更快到位，「我們或許不能解決所有問題，但希望這份小小的心意，能為花蓮的朋友帶來一點安心」。

高宇蓁和公司同事把民生必需品打包快遞到花蓮災區。（翻攝自臉書）高宇蓁和公司同事把民生必需品打包快遞到花蓮災區。（翻攝自臉書）

據悉，她的經紀公司今一整個上午都聯絡不上她，直到稍晚才收到她回覆，原來她人在忙著採買物資、協助災區需求。雖然低調不張揚，但高宇蓁的實際行動，無疑為花蓮加添一股暖流。

高宇蓁和公司同事把民生必需品裝箱。（翻攝自臉書）高宇蓁和公司同事把民生必需品裝箱。（翻攝自臉書）

她也特別感謝貨運公司伸出援手，第一時間提供物流贊助，讓物資能快速、完整地送達災區。高宇蓁強調：「只要出一點點力氣，都很重要！小小的心意，大大的打氣。」

