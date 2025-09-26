有事都找宋康任！《96分鐘》林柏宏苦笑：還好不是找我

林柏宏因為在片中的帥氣表現，獲封「湯姆克魯宏」。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕林柏宏繼《關於我和鬼變成家人的那件事》之後，以動作片《96分鐘》升格為「雙億萬票房男星」。最近他勤跑映前映後活動，沒想到那麼多觀眾會因為電影而崩潰痛哭，有時候看到大家激動的反應，他直呼「其實也覺得滿可愛的」。

記者開玩笑問林柏宏，粉絲大哭是不是想獲得他的「秀秀」（安慰）？林柏宏笑說：「為了這樣子而大哭，也是太厲害了吧！」林柏宏強調，觀眾們笑得很開心，他也會注意到的，請大家放心。

聽聞高鐵有事都會找宋康任，林柏宏敲敲桌子，要大家別亂講話。（記者胡舜翔攝）

他在片中飾演的拆彈專家「宋康任」很是可靠，導致網友只要發生大小就會喊「快找宋康任」，甚至在高鐵上看到林柏宏都會幽默的說「這台列車不會發生事情吧…」林柏宏笑著推託：「我會不知道該怎麼辦！希望大家不要遇到，不要跟宋康任遇到一樣的事情。還好是叫宋康任，不是叫林柏宏，因為我也不知道該怎麼辦。」宋芸樺則笑虧：「那家裡要修水電可以找宋康任嗎？感覺所有事情都可以找宋康任幫我解決。」

金馬獎即將在10月1日公布入圍名單，林柏宏坦言，對於演員獎項就是平常心，每一位演員都非常優秀，已經都盡非常大的努力，現在就是平常心看待，不會有太多預設立場。

