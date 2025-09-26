自由電子報
娛樂 最新消息

《96分鐘》票房破1.1億大關 監製揭續集進度

電影《96分鐘》的導演洪子烜（左起）、呂雪鳳、宋芸樺、林柏宏、李李仁、蔡凡熙、監製鄒介中昨天宣布票房突破1.1億，成為今年第二部票房破億國片。（記者胡舜翔攝）電影《96分鐘》的導演洪子烜（左起）、呂雪鳳、宋芸樺、林柏宏、李李仁、蔡凡熙、監製鄒介中昨天宣布票房突破1.1億，成為今年第二部票房破億國片。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕動作片《96分鐘》今天（26日）宣布票房突破1.1億，成為今年第二部破億票房的國片，林柏宏升格為「雙億萬票房男星」，宋芸樺則是坐擁4部破億電影，聽聞好消息立刻向美國的學校請假，今天早上才從加州抵台，就是要回來與大家一起慶祝，直言「超級無敵開心」。

林柏宏很開心電影能夠破億。（記者胡舜翔攝）林柏宏很開心電影能夠破億。（記者胡舜翔攝）

林柏宏很開心電影能夠破億，因為這是一部從拍攝至今都十分投入的作品，有一種被觀眾理解的滿足感。他由藉此片搖身一變成了動作巨星，更獲封「湯姆克魯宏」，卻笑說對動作片有點害怕，畢竟要養好體力，得做許多準備，未來接動作片要想一下。不過被問到身材是否「消風」了？林柏宏自信地說：「我沒有這麼覺得！」對身材很有信心。

他在片中飾演的拆彈專家「宋康任」很是可靠，導致網友只要發生大小就會喊「快找宋康任」，甚至在高鐵上看到林柏宏都會幽默的說「這台列車不會發生事情吧…」林柏宏笑著推託：「我會不知道該怎麼辦！希望大家不要遇到，不要跟宋康任遇到一樣的事情。還好是叫宋康任，不是叫林柏宏，因為我也不知道該怎麼辦。」宋芸樺則笑虧：「那家裡要修水電可以找宋康任嗎？感覺所有事情都可以找宋康任幫我解決。」

宋芸樺以《96分鐘》再次斬獲一部破億電影。（記者胡舜翔攝）宋芸樺以《96分鐘》再次斬獲一部破億電影。（記者胡舜翔攝）

繼《等一個人咖啡》、《月老》、《我的少女時代》之後，宋芸樺又以《96分鐘》再次斬獲一部破億電影，堪稱票房保證。宋芸樺透露，其實她剛到美國兩天，就獲悉電影可以破億，隨即跟老師請假，「我有跟他們聊到說，我在台灣有電影，希望回來跟大家一起分享，看有沒有機會在歐美看到。

李李仁爆料小孩不滿意他的表現。（記者胡舜翔攝）李李仁爆料小孩不滿意他的表現。（記者胡舜翔攝）

李李仁同樣很開心上了這台列車，只是他爆料小孩不滿意他的表現，「我小孩覺得我為什麼要死掉，叫我應該打一下，我說我會跟導演講一下」。蔡凡熙在片中飾演反派，展現截然不同的形象，連觀眾都認不出來是他，讓蔡凡熙很有成就感，「很多人看完之後才發現是我，跟我自己演藝圈設定的目標、想做的事情滿像的，在這部片有達成還滿好的。」

蔡凡熙片中飾演反派。（記者胡舜翔攝）蔡凡熙片中飾演反派。（記者胡舜翔攝）

呂雪鳳直說現場大家都是她的福星。（記者胡舜翔攝）呂雪鳳直說現場大家都是她的福星。（記者胡舜翔攝）

呂雪鳳自嘲她以往拍完戲後就「攝」後不理，直說現場大家都是她的福星，「當初我看到這個劇本就覺得一定要談下來，降價也可以一定要咬著不放。」別人是福星，但呂雪鳳稱宋芸樺是「皇星」（劇中角色名黃欣）。

監製鄒介中（左）表示，當初在拍攝時抱著「先把這部拍好」的心情，續集如果有機會再做，不過他去年確實有與導演（右）討論續集的可能性。（記者胡舜翔攝）監製鄒介中（左）表示，當初在拍攝時抱著「先把這部拍好」的心情，續集如果有機會再做，不過他去年確實有與導演（右）討論續集的可能性。（記者胡舜翔攝）

之前電影票房公約是破億度蜜月，監製鄒介中笑說下周就到新加坡度蜜月，因為電影要在當地上映，接下來也會在馬來西亞等國播出，被問到續集的可能性？監製鄒介中表示，當初在拍攝時抱著「先把這部拍好」的心情，續集如果有機會再做，不過他去年確實有與導演討論續集的可能性，希望票房能夠持續往上升。

