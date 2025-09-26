正妹人氣Coser驚爆去世 經典一字馬成絕響

日本人氣正妹Coser「柳丸」驚傳離世。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本人氣正妹Coser「柳丸」以經典一字馬高難度動作迅速走紅，筋骨相當軟Q的柳川在日本人氣極高，社群有高達66萬人追蹤，今（26）一名自稱是柳丸妹妹的人卻發文宣布她已於9月16日驟逝，令許多粉絲難以相信。

柳丸招牌一字馬動作。（翻攝自X）

柳丸的妹妹透過社群發文表示，非常感謝大家多年來對柳丸的支持，柳丸與病魔搏鬥多年，不幸於2025年9月16日辭世。家人替柳丸對所有支持者道謝，並表示由於噩耗來得太過突然，家人也難以接受。

經過家族討論過後，柳丸的家人們決定於2025年11月底關閉長期使用的粉絲俱樂部以及官方社群帳號。家人表示，粉絲的支持與鼓勵都是對柳丸最棒的禮物，感謝之情難以言表。

柳丸身材超級軟Q！（翻攝自X）

柳丸先前以穿著黃色泳裝做出一字馬動作快速在網路走紅，光是一張照片就得得到超過8.4萬個讚，之後她也不斷Cos出不同角色，並加上自己獨家的一字馬動作，令人印象深刻。

