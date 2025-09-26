自由電子報
娛樂 最新消息

陳謙文為公益演唱會硬撐「只睡4小時」 陳美鳳嗆他太晚邀請

陳謙文（左）、方馨（右）為演唱會彩排，陳美鳳（中）現身站台。（葡萄長文創工作室提供）陳謙文（左）、方馨（右）為演唱會彩排，陳美鳳（中）現身站台。（葡萄長文創工作室提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳謙文、方馨10月3日舉辦「情歌若響」公益演唱會，今（26日）特別開放彩排探班，驚喜公布「台灣最美歐巴桑」陳美鳳擔任嘉賓，三人公開同台高歌的組合，在台灣可是頭一回。

陳美鳳原本只打算當觀眾，但在聚會上聽到陳謙文、方馨唱歌後，忍不住心癢癢，當陳謙文開口提出邀約時，她二話不說就答應了，笑說：「其實一開始是想說坐在舞台下默默欣賞，但心裡其實也在期待他們會不會來邀約。」她還怪陳謙文太晚開口。

陳謙文（左）、方馨為演唱會彩排。（葡萄長文創工作室提供）陳謙文（左）、方馨為演唱會彩排。（葡萄長文創工作室提供）

陳謙文成功邀請陳美鳳當嘉賓，他開心說：「因為去年與鳳姐的合唱受到好評，今年就也一直有想要邀請姐姐站台的想法，一開始真的沒抱希望，沒想到鳳姐會答應，真的非常疼惜我們後輩。」方馨也說：「今年我們三人合唱一定會帶來不一樣的火花，甚至還有自編的舞蹈動作，請大家敬請期待，也趕快去買票支持吧！」

陳謙文（左）、方馨（右）為演唱會彩排，陳美鳳（中）現身站台，送上筋膜槍、銀耳露。（葡萄長文創工作室提供）陳謙文（左）、方馨（右）為演唱會彩排，陳美鳳（中）現身站台，送上筋膜槍、銀耳露。（葡萄長文創工作室提供）

陳謙文近期幾乎忙到沒空睡覺，除了原本八點檔的拍攝，現在還要忙演唱會的大小事，平均每天只睡4小時，累到幾乎沒時間休息，他說：「好險有團隊幫忙，我在拍戲空檔還在處理行銷宣傳、錄自媒體、剪片，既然辦了就要讓大家知道公益的意義在哪裡，還有一些企劃、設計、邀請廠商、貴賓的安排，最近有點…腦子快炸了。」陳美鳳展現貼心，她不只答應站台，還特別準備筋膜槍和銀耳露，讓陳謙文能舒緩肌肉、方馨則養顏潤肺，讓兩人直呼：「真的揪甘心！」

陳謙文（左）、方馨為演唱會彩排。（葡萄長文創工作室提供）陳謙文（左）、方馨為演唱會彩排。（葡萄長文創工作室提供）

陳謙文堅持做音樂的一切都和爸爸有關，「做音樂很不容易，要讓這個夢想有堅持、做下去的動力，想要紀念爸爸」，他的爸爸在他就讀國小六年級時離世，多年過去爸爸不曾入夢，「還是一直覺得他在我身邊，感覺他沒有離開過，在我身邊保護我」，他還因為太思念爸爸，曾用AI生成與爸爸的合照，至於還原度？他笑說：「爸爸滿像的，但我不像。」他稱自己五官和爸爸很像，「某部分我也在延續他的人生，完成他以前沒有辦法完成的夢想」。

除了合作合唱，這次演唱會還會帶來新歌《巨續》，靈感來自一句廣告台詞，同時也是台灣優質生命協會的主題曲，陳謙文說：「希望這份愛可以巨續傳承、巨續發光。」而近期花蓮因堰塞湖溢流造成嚴重災情，三人決定將扣除成本後的所有收益，全數捐給花蓮災區，陪伴災民度過漫長的重建之路。

