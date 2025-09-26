釜山閉幕》舒淇《女孩》奪最佳導演！感謝馮德倫：娶了不常在家的女人

舒淇上台領獎直呼好緊張。（翻攝自NAVER）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第30屆釜山影展今天（26日）閉幕，舒淇以首度自編自導的電影《女孩》獲得最佳導演獎，她提到恩師侯孝賢時忍不住落淚，「沒有侯孝賢就沒有我的第一部當導演的戲，就沒有《女孩》。」

舒淇幽默感謝馮德倫，娶了一個不常回家的女人。（翻攝自NAVER）

釜山影展首次設立主競賽單元，今天下午傳出舒淇執導的《女孩》被影展方「召回」，得獎意味濃厚，果然在今晚就獲頒最佳導演獎，舒淇初試啼聲就獲獎，格外獲得關注。她上台直呼好緊張，感謝影展、評審給予的肯定，並自認是「老天爺比較眷顧的那一個」，同時感謝監製葉如芬、攝影師余靜萍、剪接師張叔平及林強等台下幕後可愛的工作人員，也謝謝投資方義無反顧的支持。

舒淇落淚感謝侯孝賢。（翻攝自NAVER）

舒淇提到侯孝賢時還轉頭落淚。（翻攝自NAVER）

舒淇感謝從小到大都一直鞭策她的父母，還有一直支持、包容她的先生馮德倫，幽默笑說：「謝謝他娶了一個常常不在家的女人。」舒淇也感謝這30年來電影大神的滋潤，讓她能夠拍到《女孩》這部電影，並鼓勵所有內心有傷痛的女孩們，「希望妳們可以勇敢走出美好的未來，謝謝。」《女孩》將於10月31日上映。

舒淇以《女孩》獲得釜山影展最佳導演獎。（翻攝自NAVER）

●第30屆釜山影展完整得獎名單

最佳影片：《羅目的黃昏》

最佳導演：舒淇／《女孩》

評審特別獎：《Funky Freaky Freaks》

最佳女演員：李芷媛／En Route

最佳男演員：北村匠海、綾野剛、林裕太／《愚者的身分》

藝術貢獻獎：《狂野時代》

