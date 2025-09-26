自由電子報
娛樂 最新消息

黃忠義、張泰山力挺！陪偏鄉小球員訓練 女星反遭打槍「很無聊」

〔記者林欣穎／台北報導〕以歌唱組合B.A.D成員身份走紅的藝人黃丹尼這些年轉身投入偏鄉教育與運動發展，製作紀實節目《野！孩子起步走！》系列節目，節目邁入第三季，由「宇宙」林思宇與「小豬」黃沐妍主持，並邀請多位棒壇傳奇球星參與，陪伴偏鄉孩子走過日常訓練與球場夢想。

宇宙（右）與小朋友們訓練。（海爾斯行銷提供）宇宙（右）與小朋友們訓練。（海爾斯行銷提供）

節目拍攝期間，林思宇和黃沐妍不只深入偏鄉，更與孩童們一起訓練、深入生活。黃沐妍透露，小朋友很單純很可愛，只要分享他們生活上的一些瑣碎小事就會變得很活潑，還會比較誰最會唱歌、最帥，直呼：「超可愛！」她也被孩子們的訓練強度震撼到，說道：「他們每天早上固定晨跑、訓練，中午吃完飯睡完午覺後，也會再訓練，基本上耐熱訓練是最辛苦的；甚至晚上會再練，要培養一個運動員真的很不容易。」

林思宇分享了一段「被打槍」的插曲。有次她趁球隊練習空檔下去一起丟球，興奮地問孩子們：「這樣陪你練會不會無聊？」結果竟然被直球回覆：「會！」讓她哭笑不得。

宇宙（左）與黃忠義陪小朋友們訓練。（海爾斯行銷提供）宇宙（左）與黃忠義陪小朋友們訓練。（海爾斯行銷提供）

同樣熱愛運動的林思宇很佩服孩子們，她大讚孩子們對棒球的熱情，「不管是大太陽還是風吹雨打，他們一點都不覺得累或是想休息，看見他們對棒球的熱愛與執著，是不被外在因素給影響的」。

而這個節目不只紀錄，還真真切切改變了偏鄉孩子的命運。像是台中德芙蘭國小少棒隊在曝光後，球員人數直接翻倍，還接收到許多實質的幫助，不只是經費，還有廠商支援打造出屬於自己的健身房。這也是一路堅持製作《野！孩子起步走！》的原因。

張泰山指導揮棒。（海爾斯行銷提供）張泰山指導揮棒。（海爾斯行銷提供）

《野！孩子起步走！》第三季節目中也有大來賓中華隊傳奇隊長黃忠義、台灣棒球傳奇球星張泰山參與，同時也特別規劃於11月8日在彰化和美忠全球場舉辦「公益球賽暨公益市集」，邀請4所偏鄉國小少棒隊同場交流，並有黃忠義、張泰山、陳義信等球星現場助陣，中華隊12強冠軍英雄也將線上加持，預計現場熱血指數破表。

