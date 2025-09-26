趴跪「迎合男性」照片太出格！小天后莎賓娜遭批「貶低女性」

〔娛樂頻道／綜合報導〕向來以「挑逗性」舞台表演飽受衛道人士抨擊的美國流行音樂小天后莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter），今年才剛拿下葛萊美「最佳流行演唱專輯」與「最佳流行演出」兩項大獎，果不其然，近日全新專輯《Man’s Best Friend》封面再度引發爭議，「莎賓娜四肢跪地，被一名男子拉著頭髮」的照片，在全球引發軒然大波，遭批「喚起男性的支配欲」，感覺有「壓制女性，並將她們視為物品或寵物」之意。

莎賓娜備受爭議的新專輯《Man's Best Friend》封面。（翻攝自IG）

即便莎賓娜後來換上另一張封面照，負面爭議仍如雪球般愈滾愈大，各式各樣的意見、批評和解讀層出不窮，有人認為照片只是「吸睛」而己，並未精準傳達出該張專輯的意涵；更有人直接批評「過於注重男性的凝視」、「違背了當前的性別平等潮流」；家長們對性感服裝和舞蹈的抱怨，也如潮水般湧來，撂嗆莎賓娜會給年輕女孩樹立壞榜樣。

請繼續往下閱讀...

不過，也有不少歌迷為這張照片辯護，稱莎賓娜本意是藝術創作，只要她本人同意就行。莎賓娜在接受美國國家公共電台（NPR）採訪時，曾被問到「有些人認為這張照片有辱女性形象，並引發了巨大爭議。你對公眾的反應感到驚訝嗎？」她回答說：「是的，我很驚訝。當我構思這張專輯封面時，我的靈感來自於一個男人與我的頭髮」，莎賓娜透露該張照片的靈感來自於她與一位親密的男士關係。「這是一個情感隱喻，它包含各種內涵，例如支配與服從的權力關係，」她解釋道，「當我看到這張照片時，我就知道就是它了。」直呼該照片完美地表達了她想透過這張專輯表達的意思。

莎賓娜多次因「挑逗性」舞台表演，飽受衛道人士抨擊。（翻攝自IG）

長相甜美又不失性感的莎賓娜，在鏡頭前很懂得展現身材優勢，雖然身高只有151公分，但因善於穿搭，深受時尚品牌青睞，她曾幫Marc Jacobs代言包款、與Kim Kardashians的內衣品牌Skims推出聯名，更連續兩屆登上Met Gala，展現迷你版「超模衣架子」的強大氣場。

莎賓娜最新專輯《Man's Best Friend》於8月29日發行。9月13日專輯首發即榮登美國公告牌「200強」單曲榜冠軍寶座，並在加拿大、澳洲、英國、法國和其他歐洲國家迅速竄升名次。莎賓娜2011年以童星身分出道，是美國知名的迪士尼童星。2014年力投入歌唱事業熱門歌曲包括《Espresso》和《Please Please Please》，並兩度榮獲全球最負盛名的音樂獎項——葛萊美獎。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法