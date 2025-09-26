自由電子報
娛樂 最新消息

五月天捐款500萬居首 王心凌、吳克群齊響應「藝人網紅賑災名單曝」

五月天與相信音樂合捐500萬元賑災。（資料照，相信音樂提供）五月天與相信音樂合捐500萬元賑災。（資料照，相信音樂提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕花蓮因颱風樺加沙重創，馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流，光復鄉首當其衝，演藝圈在災後第一時間展開馳援，「賑災藝人名單」隨之曝光。五月天與相信音樂合捐500萬元居首，劉若英、王心凌、吳克群、胡瓜各自捐出100萬元，韓籍啦啦隊女神李多慧也自掏腰包30萬元，展現帶頭的力量。

根據公開資訊，這次確定有金額的捐助名單包括五月天與相信音樂捐500萬元、胡瓜捐100萬元、劉若英捐100萬元、王心凌捐100萬元、吳克群捐100萬元以及李多慧捐30萬元，這份捐款名單橫跨天團、歌后、偶像與主持人，金額合計近千萬元，成為災後救助的重要支柱。

除了金援，多位藝人選擇以實際行動支持，夏和熙號召超過30組藝人與跨界品牌響應，包括安心亞、郭雪芙、郭雪蓉、「牛奶」葉乃文、「阿弟」蕭景鴻與「Mei」邱馨葦夫妻、禾浩辰、「丫頭」詹子晴、「王子」邱勝翊與「毛弟」邱宇辰兄弟、胡宇威、陳庭妮、孫沁岳、謝佳見、愛雅、陳艾熙、唐葳、森田、小萬、楊欣、呂苯莊、丁侼椥、劉馨如、藍鈞天、李昱緯、李迪恩、張詠婕、劉育君、張芳渝、林宜璇、張育綺、美麗等34組，共同集結物資直送災區。

「丫頭」詹子晴親自加入搬運行列之外，也在社群寫下「除了祈禱與祝福，更重要的是行動。」並感謝夏和熙的號召力，盼望帶動更多人投入，她強調「無論是一份物資、一筆捐款，或是一句關心的話，都能成為照亮他人心中的光」。此外，亮哲也衝進賣場大採購物資直送花蓮，直言「要救災就不要擺爛！」藝人以捐款或行動力支援，讓花蓮在困境中感受到來自演藝圈與社會的溫暖，點出這份名單不只是名字，而是一股凝聚善意的力量。

【花蓮賑災響應名單】

五月天＋相信音樂：合捐新台幣500萬元，為目前演藝圈最大額善款。

周遊透過獅子會的名義捐出15萬美金，私下繼續號召親朋好友一起樂捐。

館長：捐贈現金與物資，合計300萬元。

胡瓜：捐款100萬元，率先拋磚引玉支持災區。

劉若英：捐款100萬元，低調展現暖心行動。

王心凌：捐款100萬元，為花蓮災民盡一份力。

吳克群：捐款100萬元，支持災區重建。

李多慧：捐款30萬元，並喊出台灣是「第二故鄉」。

賈永婕50萬，並呼籲大家一起來幫忙重建家園。

夏和熙：號召超過30組藝人、企業與品牌，捐贈物資直送花蓮。

安心亞：響應夏和熙號召，參與物資捐助。

郭雪芙：加入賑災行動，提供物資支持。

郭雪蓉：參與物資捐贈，支援花蓮災民。

「牛奶」葉乃文：投入物資捐助行列。

「阿弟」蕭景鴻：加入物資支援行列。

「Mei」邱馨葦：響應物資行動。

「ㄚ頭」詹子晴：親自參與物資搬運，呼籲更多人加入。

「王子」邱勝翊：參與物資捐贈，展現愛心。

「毛弟」邱宇辰：投入救災物資支援。

禾浩辰：跟隨號召，共同捐助物資。

亮哲：衝賣場大量採購物資直送花蓮直言「要救災就不要擺爛！」

愛雅：響應號召，提供物資。

陳艾熙：支援物資捐贈。

胡宇威：加入好友行列，共同支援花蓮。

謝佳見：響應物資捐助，幫助受災居民。

陳庭妮：參與救援物資行動。

孫沁岳：響應號召，投入物資支援。

藍鈞天：響應藝人團體賑災，提供物資幫助

唐葳：響應物資行動。

森田：參與物資捐贈。

小萬：參與物資支援。

楊欣：加入物資捐助行列。

呂苯莊：參與物資捐助。

丁侼椥：投入物資行動。

劉馨如：參與物資捐助。

李昱緯：參與物資支援。

李迪恩：投入物資捐助。

張詠婕：參與物資支援。

劉育君：響應物資捐助。

張芳渝：加入物資捐助行列。

林宜璇：參與物資支援。

張育綺：響應物資捐助。

美麗：加入物資支援。

點圖放大body

