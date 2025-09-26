《中文怪物》口碑好 網紅「酷的夢」坦言曾崩潰偷哭

法籍YouTuber「酷的夢」狂砸500萬打造大型企劃，拍攝《中文怪物》，獲得無數讚美。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕法籍YouTuber「酷的夢」狂砸500萬打造大型企劃，拍攝《中文怪物》，不但獲得觀眾歡迎，還有許多人讚美品質好到像Netflix自製節目。《中文怪物》獲得空前的成功，也引起熱烈討論，而酷本人透露錄節目時遭遇到4大難關，他曾經跑到浴室偷哭。

酷在接受Podcast節目採訪時透露自己曾崩潰到浴室偷哭。（翻攝自臉書）

酷參加旗下愛將阿毛的podcast節目《澤毛好奇》錄音時，透露節目遭遇4大難關：預算超支、找人困難、平板出包、淹水狀況，還好終於能一一克服，他也從中學到很多寶貴的經驗。

最麻煩的是，酷是導演，也是製作團隊中唯一的外國人，以往幕後團隊只有他底下的幾個員工，可是錄《中文怪物》時變成30個人，酷表示：要指揮不認識的20多人工作，而且還要下中文指令，這才是最艱辛的中文比賽。

錄影時碰上大淹水，讓酷和工作人員非常緊張。（翻攝自臉書）

至於淹水狀況，是錄到第2天時，台北暴雨，企劃阿毛很擔心錄影場地會淹水，巡視發現放很多昂貴設備的控台大漏水，水一直湧入，那個星期平均睡3個小時的他們再次崩潰，還好後來雨停了，製片組也把東西搬開得差不多，沒有造成太大損失。

