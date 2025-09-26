自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《中文怪物》口碑好 網紅「酷的夢」坦言曾崩潰偷哭

法籍YouTuber「酷的夢」狂砸500萬打造大型企劃，拍攝《中文怪物》，獲得無數讚美。（翻攝自臉書）法籍YouTuber「酷的夢」狂砸500萬打造大型企劃，拍攝《中文怪物》，獲得無數讚美。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕法籍YouTuber「酷的夢」狂砸500萬打造大型企劃，拍攝《中文怪物》，不但獲得觀眾歡迎，還有許多人讚美品質好到像Netflix自製節目。《中文怪物》獲得空前的成功，也引起熱烈討論，而酷本人透露錄節目時遭遇到4大難關，他曾經跑到浴室偷哭。

酷在接受Podcast節目採訪時透露自己曾崩潰到浴室偷哭。（翻攝自臉書）酷在接受Podcast節目採訪時透露自己曾崩潰到浴室偷哭。（翻攝自臉書）

酷參加旗下愛將阿毛的podcast節目《澤毛好奇》錄音時，透露節目遭遇4大難關：預算超支、找人困難、平板出包、淹水狀況，還好終於能一一克服，他也從中學到很多寶貴的經驗。

最麻煩的是，酷是導演，也是製作團隊中唯一的外國人，以往幕後團隊只有他底下的幾個員工，可是錄《中文怪物》時變成30個人，酷表示：要指揮不認識的20多人工作，而且還要下中文指令，這才是最艱辛的中文比賽。

錄影時碰上大淹水，讓酷和工作人員非常緊張。（翻攝自臉書）錄影時碰上大淹水，讓酷和工作人員非常緊張。（翻攝自臉書）

至於淹水狀況，是錄到第2天時，台北暴雨，企劃阿毛很擔心錄影場地會淹水，巡視發現放很多昂貴設備的控台大漏水，水一直湧入，那個星期平均睡3個小時的他們再次崩潰，還好後來雨停了，製片組也把東西搬開得差不多，沒有造成太大損失。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中