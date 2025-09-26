還記得《淋雨中》？男星久違台灣歌壇 現況曝光被爆「不太正經」

「大馬三帥」陳威全、林宇中、方泂鑌首度攜手在雲頂世界雲星劇場獻上「赤道情歌」限定版演唱會。（上行娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕為慶祝9月16日馬來西亞日，「大馬三帥」陳威全、林宇中、方泂鑌首度攜手在雲頂世界雲星劇場獻上「赤道情歌」限定版演唱會，凝聚遊子對家鄉的深厚情感，掀起一波波感動浪潮。

「台灣女婿」陳威全透露舉辦這場演唱會的初衷：「想要在這麼特別的一個日子裡，結合東馬和西馬的歌手。剛好我是東馬沙巴人、林宇中是東馬沙勞越人、阿鑌是西馬半島檳城人，我們都來自赤道。」

請繼續往下閱讀...

方泂鑌、陳威全。（上行娛樂提供）

他也笑說和方泂鑌的交情深厚：「小學六年級就在台下握過阿鑌的手，後來兩人都來台灣發展，我常去阿鑌在喜歡音樂的宿舍，哈拉寫歌。雖然近年大家不常見面，但一見面就可以天南地北地聊。」至於與林宇中的緣分，他回憶道：「林宇中則是有一次我去沙勞越出差遇到他，種下這顆種子，所以當我要策展這場演唱會，他也一口答應。我們源起於2006年娛協獎，算是認識很早。」

「大馬三帥」陳威全、林宇中、方泂鑌首度攜手在雲頂世界雲星劇場獻上「赤道情歌」限定版演唱會。（記者張釔泠攝）

三人一開場就以《赤道愛情組曲》炒熱全場，掌聲、歡呼聲不斷；演出尾聲更換上馬來傳統服飾，合唱全新編曲的《用馬來西亞的天氣來說愛你》，讓氣氛直達高潮。陳威全說最難忘的片刻是：「我們三個人藉著這一次機會，在台上搖著馬來西亞國旗，熱血沸騰地唱完了這首歌，覺得非常感動！」

林宇中則暌違多年再登台，帶來《淋雨中》、《靠岸》、《空鞦韆》、《主題曲》等經典，更挑戰雙語版《旋律（Melody）》，唱出馬來西亞多元文化的和諧之美。他還搞笑拜託觀眾：「大家不要用熒光棒打我，可以用籌碼丟我！」引發全場爆笑。方泂鑌則深情演唱《檳榔嶼情歌》、《壞人》、《遺憾》、《天黑黑》，動人旋律唱進觀眾心坎，還開玩笑說：「林宇中看起來不太正經，但其實蠻好笑的。」

現場更有遠在海外的金曲歌后戴佩妮特別送花籃祝賀，並創意以三人名字組團名「方·宇·全大三帥」，祝福他們「唱響赤道情歌，繞亮整個宇宙，繼續帥燃三波」，讓三人驚喜直呼是「今晚最大彩蛋！」陳威全也預告接下來的音樂計劃：「我剛發行一首新歌，是自己18年前寫給鄒宗翰的《不忍心要你走》。目前也擔任劉畊宏的音樂總監，持續創作新歌當中。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法