娛樂 最新消息

（影）「劊子手」爽當動作英雄 《逃亡遊戲》被扁很慘絕無冷場

〔記者許世穎／綜合報導〕由《玩命再劫》鬼才導演艾德格萊特執導的新版《逃亡遊戲》近日釋出幕後花絮，曾於《捍衛戰士：獨行俠》飾演「劊子手」的葛倫鮑威爾親曝拍攝秘辛，直言「被扁得很慘」，更親自挑戰爆破與特技場面，要將最震撼的視覺效果搬上大銀幕。

葛倫鮑威爾透露在《逃亡遊戲》被扁得很慘。（UIP提供）葛倫鮑威爾透露在《逃亡遊戲》被扁得很慘。（UIP提供）

該片改編自史蒂芬金1982年發表的小說，1987年曾由阿諾史瓦辛格主演《魔鬼阿諾》搬上大銀幕，故事設定在近未來的致命實境競賽中，參賽者必須在職業殺手的追殺下存活30天，過程全程實況轉播，觀眾則以嗜血心態見證每一步驚險挑戰。

葛倫鮑威爾親曝《逃亡遊戲》拍攝秘辛。（UIP提供）葛倫鮑威爾親曝《逃亡遊戲》拍攝秘辛。（UIP提供）

飾演男主角班理查斯的葛倫鮑威爾表示，演出這部電影最棒的地方，就是能化身動作英雄。他透露，劇組動用了重裝武器與超大規模爆破場面，自己更親自上陣挑戰高難度特技，力求讓每個動作橋段看起來既酷又刺激。

葛倫也強調，這部電影的動作戲絕無冷場，他除了在拍攝過程中「被扁得很慘」，還特別接受戰鬥與武器訓練，只為將最震撼的視覺效果呈現在大銀幕上，帶給觀眾一場驚險又好玩的旅程。

葛倫鮑威爾很開心在《逃亡遊戲》化身動作英雄。（UIP提供）葛倫鮑威爾很開心在《逃亡遊戲》化身動作英雄。（UIP提供）

《逃亡遊戲》劇情描述工人階級的班理查斯為拯救身患重病的女兒，被節目製作人丹奇利安（喬許布洛林 飾）說服參賽。隨著他的反抗精神與堅韌意志讓他成為觀眾心中的黑馬，節目收視率不斷飆升，危險程度也持續升級。班不僅要智勇雙全地逃脫追殺，更得面對一個沉迷於見證他失敗的國家。電影將於11月12日在台上映。

《逃亡遊戲》「特技篇」花絮：

《逃亡遊戲》精彩花絮：

點圖放大body

