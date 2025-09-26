自由電子報
娛樂 最新消息

陳美鳳讚邱澤是「好老公好爸爸」 曝寶寶神基因...當場催生第二胎

〔記者李紹綾／台北報導〕「台灣最美歐巴桑」陳美鳳今（26日）探班陳謙文、方馨演唱會彩排，被問好友邱澤、許瑋甯成為新手爸媽，她當場催生說：「可以再生一個女兒，基因很好。」

陳美鳳（中）探班陳謙文、方馨演唱會彩排。（記者李紹綾攝）陳美鳳（中）探班陳謙文、方馨演唱會彩排。（記者李紹綾攝）

許瑋甯、邱澤7月喜迎兒子Ian出生。聊到好友升格當爸，陳美鳳直呼：「他真的是好幸福、好滿足！」更讚邱澤一定會是個好老公、好爸爸，她透露有收到對方送來的彌月禮，甚至因為太忙，邱澤還特地問她「妳有收到嗎？」讓她笑回：「我都已經PO了啦！」

至於小寶寶長相如何，陳美鳳一秒切換「美鳳視角」形容：「他們兩個最棒的優點都有，英斗（帥）！」甚至忍不住再度催生：「真的可以再生一個女兒，基因超好！」

陳美鳳（中）探班陳謙文、方馨演唱會彩排。（記者李紹綾攝）陳美鳳（中）探班陳謙文、方馨演唱會彩排。（記者李紹綾攝）

至於有無送紅包祝福？陳美鳳笑說，目前還沒準備，因為還沒真正見到寶寶本尊，「下次有機會看，如果有聚會，我應該會買禮物啦！」還俏皮自曝歐漢聲小孩抓周時，她就是包紅包給小朋友，強調最重要的是心意，已經準備好等機會把祝福送上。

