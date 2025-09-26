在他面前走了！黃偉晉衝擊太大 慟別摯愛獨守遺體

黃韻玲。（臺北流行音樂中心提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕北流2025「唱 我們的歌」金曲再現講唱會暨演唱會即將登場，主辦單位以「原來我們現在還愛著」為主題，重現經典情歌的愛與記憶。首場「講唱會」將於10月11日在臺北河岸留言西門紅樓展演館登場，邀請北流董事長黃韻玲及知名作詞人左光平分別擔任主講人及引言人，並由雙棲男神黃偉晉擔任「90金曲時光領航員」，現場將以說唱互動重溫雋永情歌，透過故事與對談串連記憶與情感。

黃偉晉。（臺北流行音樂中心提供）

首次登上講唱會舞台，黃偉晉被賦予「解鎖90年代經典情歌記憶」的重任，作為新世代代表肩負傳承任務，他卻謙虛笑稱自己只是「配角」，並將「專注把歌唱好」及「唱出情感」當成第一要務。

左光平。（臺北流行音樂中心提供）

1990年出生的黃偉晉坦言，對90年代歌曲的記憶多是兒時聽歌而來，「很多喜歡的歌大多是千禧年前後的作品，不過當時的我才國小，聽到很多歌都覺得很好聽，但其實不太懂歌詞的涵意，直到長大後聽到別人翻唱才又重新慢慢認識這些經典。」自認對90年代的歌曲歷史了解不夠深入的他，把事前準備重點擺在表演段落，「因為講唱會是邊聊天邊穿插表演，反而很期待透過小玲姐與左光平老師的故事分享」，重新勾起10歲前零星的記憶，他表示：「我就是去聽他們說故事，用我這個年代的理解去感受那些歌。」

黃偉晉將在講唱會上以歌聲重構90年代情歌愛與記憶，提及私心最愛的「人生主打歌」時，他毫不猶豫選擇張震嶽的《愛我別走》，打趣稱這首歌就像「便利商店」充斥在生活記憶，他笑說：「真的沒有男生不會唱這首歌！像是老師突然Cue你上台唱歌、KTV點歌排行，它就像便利商店一樣，充斥在你生活周遭，根本是全民國歌！」黃偉晉回憶，這首歌不只是KTV必點，更是青春時代「追愛」的代表曲，「班上有男生喜歡女生，一定就是唱《愛我別走》，所有的情感都在這首歌裡。」

黃偉晉也分享，失戀及人生低潮時最常聽的一首歌則是《我多麼羨慕你》，「不只失戀時聽，難過的時候也會聽，因為難過不一定是失戀。」這首歌也成為他與已逝愛貓的離別時的回憶連結，他說：「牠因為身體不舒服，就在我面前走了，那個畫面及感受對我來說衝擊很大，當時家人也都還沒回家，只能獨自守著貓的遺體，邊聽著江美琪的歌，邊等家人回來。那樣的印象對我來說非常深刻，也因此《我多麼羨慕你》也是一首能讓我從低潮或是失落的心情中平復的療癒之歌，就像是一種陪伴，讓我有勇氣面對那些無法言語的情緒。」

