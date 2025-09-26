自由電子報
娛樂 最新消息

這家月老廟超靈驗 宇宙人深夜踩點「台灣感性」秘密基地

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲樂團宇宙人推出新單曲《不曾寧靜的夜》，團員拍攝MV時不忘分享心目中台灣感性的「秘密基地」，方Q喜歡帶外國朋友去迪化街城隍廟拜月老，直言真的很靈驗；阿奎則懷念大學城附近的泡沫紅茶店，從學生時期至今都沒變過；小玉則認為台北巷弄裡的小公園最能代表這份感性，不論是坐下來聊天，還是單純玩鞦韆，都能帶來夜裡的片刻自在。

日本名導新保拓人（左2）為了宇宙人，跨海執導打造復古流行新美學。（相信音樂提供）日本名導新保拓人（左2）為了宇宙人，跨海執導打造復古流行新美學。（相信音樂提供）

這首歌自數位上線以來便以細膩旋律與都市感氛圍感引發熱烈迴響，歌迷大讚「最懂夜晚心情的歌」、「一聽就想到自己的青春夜遊」。宇宙人再度加碼驚喜，特別邀請曾為日本樂團Official髭男dism打造近6億點擊MV的導演新保拓人（Takuto Shimpo）掌鏡，將日系視覺語言融入「台灣感性」的街景，捕捉Gen Z在夜色裡遊蕩、掙扎與釋放的片刻。

《不曾寧靜的夜》MV透過日系美學詮釋台北夜色，把看似日常的街景拍得既浪漫又充滿能量，也帶領歌迷一同回味屬於青春的夜遊感。拍攝也讓宇宙人勾起不少青春回憶。小玉滿懷歉意地憶起，宇宙人組團初期曾租過與MV場景類似的公寓當練團室，常常練到太晚、被鄰居按電鈴提醒，甚至還會在陽台烤肉，「現在想想的確是一段『不曾寧靜』卻充滿自由的夜晚。」成團邁向21週年的宇宙人，持續以音樂「回到未來」，預告今年12月將再次站上小巨蛋舞台跟大家見面。

