于朦朧墜樓陰謀論狂燒 杜汶澤嗆聲：中國是不尊重生命的國家

〔記者蕭方綺／台北報導〕近日中國男星于朦朧墜樓身亡，死因卻有大量相關影片與錄音在網路瘋傳，內容涉及囚禁、施暴與逼問機密，讓事件撲朔迷離，杜汶澤今宣傳主演的影集《零日攻擊》，被問及此事，他心有戚戚焉說：「不管什麼國家的人，生命都值得尊重，中國是不尊重生命的國家，這新聞在中國發生，本身不是新聞。」

杜汶澤指出自己以前在中國拍戲，見多這種潛規則。（記者陳奕全攝）

他指出自己以前在中國拍戲，見多這種潛規則，但自嘲：「我可能因為外表問題，自己沒遇到。」但他曾看過女演員大多有遇到，至於現在是男星于朦朧碰到，他說：「現在中國社會越來越進步，連男生都不放過。」

杜汶澤認為毋需情緒化看待導演羅景壬遭國民黨質疑一事。（記者陳奕全攝）

至於先前導演羅景壬遭國民黨質疑就業安定基金在2022至2024年間，補助羅景壬團隊合計達2872萬元，指稱補助不符合基金使用目的，甚至質疑羅景壬團隊曾替總統賴清德拍攝競選影片《在路上》，並參與電視劇《零日攻擊》，疑似「投桃報李」。

杜汶澤幽幽表示：「政治就是這樣，不管怎樣，都會對你敵對的一方做出攻擊。」認為毋需情緒化看待，他酸：「從政的人不做這些做什麼？」

☆勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路，自由電子報關心您。☆

☆拒絕暴力，請撥打110☆

