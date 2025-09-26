自由電子報
娛樂 最新消息

「SEKAI NO OWARI」台灣5000張門票秒殺！世界末日自爆：我們賠錢唱

SEKAI NO OWARI由DJ LOVE（左起）、鋼琴手Saori、主唱Fukase、吉他手兼團長Nakajin組成，他們明天將於北流開唱。（記者王文麟攝）SEKAI NO OWARI由DJ LOVE（左起）、鋼琴手Saori、主唱Fukase、吉他手兼團長Nakajin組成，他們明天將於北流開唱。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本樂團SEKAI NO OWARI（世界末日）明天（27日）晚間6點將站上台北流行音樂中心開唱，5000張門票開賣即秒殺，4名成員都感到十分開心，吉他手及團長Nakajin直呼：「都隔了6年才再來，這次可以讓更多人來欣賞我們的音樂，真的非常高興。」Fukase也表示，6年來發生很多事情，非常期待能到海外演出，品嘗當地食物，用不同語言溝通，這對他們來說都是好的刺激。

SEKAI NO OWARI由主唱Fukase、吉他手及團長Nakajin、鋼琴手Saori和DJ LOVE組成，他們今天受訪，分享昨天前往噶瑪蘭威士忌酒廠與粉絲同歡，Saori回憶起12年前首次來台，台灣工作人員推薦噶瑪蘭威士忌給他們，從此愛上，覺得非常好喝，也買了只有台灣限定的威士忌當作伴手禮，準備帶回日本。

SEKAI NO OWARI的DJ LOVE（左起）、鋼琴手Saori、主唱Fukase、吉他手兼團長Nakajin一同受訪，擺出揮手的動作。（記者王文麟攝）SEKAI NO OWARI的DJ LOVE（左起）、鋼琴手Saori、主唱Fukase、吉他手兼團長Nakajin一同受訪，擺出揮手的動作。（記者王文麟攝）

被問到此次舉辦亞洲巡迴的契機，Saori是最先提出要辦巡演的人，因為中間經歷過了疫情，如今覺得時候到了，台北站自然而然也就列入其中。Fukase則自爆這次亞巡是「賠錢在做」，「我們單純是非常想要跟大家見面，想做喜歡的事情，就算是賠錢，我們規格還是拉到最高，票都賣出去了，我們也要把它做起來，一定要開心，才能讓這場演唱會不是賠錢的演唱會。」

巡演命名為「Phoenix」（鳳凰），背後有著浴火重生的意義，Fukase趁機分享，最近改善了生活習慣，開始會運動、早睡早起，晚上8點至10點就差不多要上床睡覺了，Saori吐槽他，明明邀人來家裡喝酒，結果Fukase自己卻跑進去房間睡覺了，讓Saori忍不住虧他：「比我女兒還要早睡！」Fukase的行為簡直是晚上9點半睡覺的蔡依林很是相像。

SEKAI NO OWARI的主唱Fukase（右2）透露最近都在「蔡依林時間」睡覺。（記者王文麟攝）SEKAI NO OWARI的主唱Fukase（右2）透露最近都在「蔡依林時間」睡覺。（記者王文麟攝）

SEKAI NO OWARI的Saori（左）吐槽Fukase「比我女兒還早睡」。（記者王文麟攝）SEKAI NO OWARI的Saori（左）吐槽Fukase「比我女兒還早睡」。（記者王文麟攝）

今年是他們成軍15周年，主唱Fukase表示，一開始就相信他們能走15年甚至走得更久，不過過去都是以樂團優先，因為樂團而犧牲很多事情，適逢15周年到邁向20周年，他希望未來把「與成員好好相處」放在第一位，而樂團事務居次。DJ LOV也直呼15周年一轉眼就過了，希望未來能夠定期到各個地方與樂迷見面。

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆ 

