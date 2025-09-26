自由電子報
娛樂 最新消息

（影）李多慧捐30萬助花蓮 感性喊：台灣就像是我的故鄉

韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展3年，人氣非常高。（翻攝自IG）韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展3年，人氣非常高。（翻攝自IG）

〔記者張宇嫺／台北報導〕颱風「樺加沙」帶來猛烈風雨，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成慘重死傷，各界紛紛發動捐款賑災。今（26）韓籍啦啦隊女神李多慧在社群發文，表示自己上班前先去了銀行一趟，透過賑災基金會捐出30萬元新台幣。

李多慧捐款30萬元助花蓮風災救災、重建。（組合照，翻攝自Threads）李多慧捐款30萬元助花蓮風災救災、重建。（組合照，翻攝自Threads）

李多慧貼出自己與收據的合照，祈願花蓮能夠早日恢復，並寫到：「上班前先去了銀行。 向花蓮地區的受災民眾致上深切的慰問。 為了盡一份心力， 我透過賑災基金會捐款 NTD 300,000。 」，還感性說「台灣就像是我的故鄉一樣，真心希望大家都能幸福， 並且齊心協力，早日恢復日常生活」。

貼文才發出一小時就已收穫7.5萬愛心以及超過60萬次瀏覽，網友紛紛大讚李多慧的善舉，「自己買車預算只有50萬，然後隨手捐出30萬，多慧真的是天使」、「多慧受大家歡迎真的不是沒有原因的」、「我也去響應了一下，有錢出錢有力出力，謝謝多慧」。

