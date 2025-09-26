紀錄片雙導演來自花蓮直呼情緒複雜 盼讓觀眾更關注相關議題

〔記者許世穎／台北報導〕兩年一度的「台灣國際民族誌影展」今（26）日舉行開幕記者會。2001年創辦的台灣國際民族誌影展是亞洲歷史最悠久的民族誌影展，今年邁入第25年，持續透過紀錄片呈現部落、社區的文化與歷史，聚焦人類學關注的多元面向。

2025台灣國際民族誌影展策展人施永德（左起）與影展主席林浩立。（台灣國際民族誌影展提供）

本屆影展以「後／工業傳說」為題，精選來自10個國家的18部作品，期望藉由影像與觀眾探討社區與部落如何在經濟轉型裡尋找復歸自然的可能性。主席林浩立表示，從學生時期便開始觀賞民族誌影展，並從作品中獲得許多養分，但從未想過有一天會接下這項重責大任，期望大家能繼續支持影展，期待未來觀眾有機會走出屬於自己的記憶之路。

請繼續往下閱讀...

策展人施永德來自美國，因交換學生經驗與台灣結下深厚連結。他帶領團隊自1608件報名作品中挑選18部入選影片。他表示：「在台灣影展林立的情況下，一直在思考民族誌影展能為觀眾帶來什麼，他認為，其實民族誌電影與現代人生活息息相關，並深度探討人性本質，期待本屆影片能為觀眾帶來新的思考。」

《【流離之岸】1877 Cepo' 戰役》導演勒嘎．舒米出席記者會分享心情。（台灣國際民族誌影展提供）

今年共有三位台灣導演作品入選，並出席記者會。獲選為「台灣焦點導演」的潘志偉與勒嘎．舒米均來自花蓮豐濱鄉，兩人皆在致詞時提到近期花蓮災情。勒嘎．舒米的《【流離之岸】1877 Cepo' 戰役》歷經三年完成，探討台灣少為人知的原住民歷史。

勒嘎．舒米表示，今天從花蓮北上時，看到車站有許多拿著鐵鏟要前往救災的民眾，自己則是要前往台北分享作品入圍的心情，情緒相當複雜，他認為民族誌影片能反映當代原住民的處境，也希望能從中提出反思。」

本屆焦點導演潘志偉希望透過作品讓大家關注原住民議題。（台灣國際民族誌影展提供）

本屆開幕片為潘志偉作品《部落｜對話》，同時也將放映他持續紀錄新店溪州部落的《退潮坐在岸邊》。他說得知獲選為本屆焦點導演時很開心，但也感受到自己似乎肩負起一些責任。他說在網路上看到很多光復鄉的災情，自己也在思考要如何在這樣的時間點和大家討論民族誌議題，希望可以透過與原住民相關的影片，促使觀眾能更關注相關議題，以及思考可以給與原住民什麼樣的幫助。」

2025台灣國際民族誌影展主席林浩立（左起）、導演曾宇平、導演潘志偉、導演勒嘎．舒米、影展策展人施永德今在開幕記者會合影。（台灣國際民族誌影展提供）

另一位入選導演曾宇平則帶來作品《大豹：洄游》，源於他追尋母親家族百年歷史的契機。他回憶：「自己學生時期接觸的都是金馬獎或歐洲影展的電影，直到接觸到民族誌電影後，帶給他許多啟發；他笑說自己其實拍攝電影，從沒想過要參加比賽或得獎，但一直希望作品能去民族誌影展播放，這次能夠帶著媽媽家族的故事參加影展算是終於圓夢，也很期待觀眾的反應。」

《大豹：洄游》導演曾宇平致詞時說一直很希望作品能在民族誌影展放映。（台灣國際民族誌影展提供）

擔任本屆「影展之友」的沈可尚導演，雖因工作無法到場，仍特別錄製影片推薦。他在影片中表示，原本對民族誌影展的印象是，必須要對人類學或社會學有研究，才有資格進場觀影，但他在看過幾部片之後，對片中自由且具想像力的呈現深受吸引。

沈可尚也特別推薦《北鵜島村》、《森林裡的割膠詩人》、《公路上的遊牧人生》，並邀請觀眾帶著輕鬆的心情進場觀影，相信除了開拓自己的視野，也會得到不少收穫。」

「台灣國際民族誌影展」將於10月16日至19日於台北真善美劇院舉行，預售票將於9月27日中午12點於 ACCUPASS 活動通網站開賣，票價150元，另有「誌友觀影證」套票1200元可在四天內不限場次觀賞。影展也將於10月1日在獨立書店「現流冊店」舉辦選片講座。更多資訊可至官方網站查詢。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法