娛樂 最新消息

小S回歸時間確定？派翠克鬆口契機曝對話 信心喊話奪金鐘

〔記者林欣穎／台北報導〕派翠克、蕭子墨今（26）日出席義大利香氛品牌台北京站開幕記者會，派翠克今年憑藉與小S的《小姐不熙娣》入圍金鐘「綜藝節目主持人獎」，透露兩人屆時會一起走紅毯，也盼望以此為契機，加快小S節目的進度，而面對資深前輩吳宗憲、徐乃麟、阿KEN等人，以及前陣子剛宣布結婚喜訊的陳漢典、Lulu，他信心喊話要拿獎。

蕭子墨、派翠克出席活動。（記者林欣穎攝）蕭子墨、派翠克出席活動。（記者林欣穎攝）

派翠克透露平常工作壓力大，很容易想太多睡不著，不過去年入圍金鐘他笑言沒有睡不著，能和大前輩呼吸同一個空氣覺得很榮幸，他也提到這次入圍會與小S走紅毯，當時小S原本還很猶豫問他自己該不該去，看到小S決定出席消息派翠克也很開心，至於造型他則說還不知道。

派翠克入圍金鐘獎將與小S一起走紅毯。（記者林欣穎攝）派翠克入圍金鐘獎將與小S一起走紅毯。（記者林欣穎攝）

而這次金鐘獎將對上陳漢典、Lulu，派翠克說這次的對手每位都很強勁，能一起角逐金鐘盛事已經非常光榮，但也不忘高喊「我要得（獎）啊！」至於陳漢典與Lulu婚訊，派翠克坦言當下也很驚訝，還以為是節目梗。過去派翠克曾被拍到與啦啦隊女孩檸檬傳緋聞，他則強調兩人「相處中」，只是正常交友，現在也還是會一起出去。

蕭子墨日前出席釜山影展，有與日本影星版口健太郎合影，蕭子墨笑說自己日文不好，「我有跟他用英文自我介紹，他很害羞的説自己是I人」。

