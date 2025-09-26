自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

心繫花蓮洪災！周遊號召捐出457萬台幣

周遊與老公李朝永今出席中華民國關懷演藝人員基金會舉辦的中秋節聯歡餐會。（記者王文麟攝）周遊與老公李朝永今出席中華民國關懷演藝人員基金會舉辦的中秋節聯歡餐會。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕周遊與老公李朝永今（26）日出席中華民國關懷演藝人員基金會舉辦的中秋節聯歡餐會，兩人受訪時感嘆很多老朋友健康狀況不是那麼好，很珍惜每次見面的機會，而兩人也心繫花蓮洪災，透過獅子會的名義捐出15萬美金（約457萬台幣）。

周遊受訪表示，感謝這個基金會能夠舉辦此次的餐敘，很多的資深藝人都很期待，因為可以見到好久不見的老朋友。而她對於此次花蓮的狀況也感到很難過，已透過獅子會的名義捐出15萬美金，私下還會繼續號召親朋好友一起樂捐。

今年「114年關懷演藝人員中秋聯歡餐會」由侯麗芳、章永華共同主持，章永華獻唱「回鄉的我」為餐會揭開序幕。許久不見的藝人朋友互相關懷、互動熱絡，氣氛相當溫馨。夏禕、班鐵翔、李炳輝、江彬、龍隆、陸一龍、侯麗芳、林在培等四百多名資深藝人共襄盛舉。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中