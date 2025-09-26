心繫花蓮洪災！周遊號召捐出457萬台幣

周遊與老公李朝永今出席中華民國關懷演藝人員基金會舉辦的中秋節聯歡餐會。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕周遊與老公李朝永今（26）日出席中華民國關懷演藝人員基金會舉辦的中秋節聯歡餐會，兩人受訪時感嘆很多老朋友健康狀況不是那麼好，很珍惜每次見面的機會，而兩人也心繫花蓮洪災，透過獅子會的名義捐出15萬美金（約457萬台幣）。

周遊受訪表示，感謝這個基金會能夠舉辦此次的餐敘，很多的資深藝人都很期待，因為可以見到好久不見的老朋友。而她對於此次花蓮的狀況也感到很難過，已透過獅子會的名義捐出15萬美金，私下還會繼續號召親朋好友一起樂捐。

請繼續往下閱讀...

今年「114年關懷演藝人員中秋聯歡餐會」由侯麗芳、章永華共同主持，章永華獻唱「回鄉的我」為餐會揭開序幕。許久不見的藝人朋友互相關懷、互動熱絡，氣氛相當溫馨。夏禕、班鐵翔、李炳輝、江彬、龍隆、陸一龍、侯麗芳、林在培等四百多名資深藝人共襄盛舉。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法