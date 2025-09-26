自由電子報
娛樂 最新消息

（影）超甜！甜美創作新聲印尼正式出道 台、印、新加坡傾力打造

〔記者許世穎／綜合報導〕由台灣、新加坡和印尼三地的索尼音樂傾力打造，出生於新加坡的甜美創作新聲Elisha Danielle，以創作英文單曲《Pretty Easy》正式在印尼出道，她從小學習鋼琴及接受音樂訓練，外型甜美可人、嗓音清柔明亮，而擁有印尼血統的她與印尼知名音樂人Petra Sihombing合作，更在峇里島的美景啟發下完成這首出道作。

Elisha Danielle希望透過《Pretty Easy》讓聽眾感受到平靜、慰藉與啟發。（索尼音樂提供）Elisha Danielle希望透過《Pretty Easy》讓聽眾感受到平靜、慰藉與啟發。（索尼音樂提供）

為了這首歌曲，Elisha特別飛往Petra居住的峇里島，她表示：「Petra的錄音室位於烏布，那裡不僅是一個工作空間，更成為創作旅程的一部分。它塑造了歌曲的氛圍與能量，讓整個創作過程更順利。」她也希望透過《Pretty Easy》讓聽眾感受到平靜、慰藉與啟發。

選擇在印尼出道的決定，來自與唱片公司的多次討論。除了因為擁有印尼血統之外，Elisha也認為印尼的音樂場景充滿活力，擁有完善的音樂資源，以及熱情而積極的觀眾群，「我們覺得印尼是展開這段旅程的最佳起點。在大家的全力支持下，我們最終決定攜手印尼索尼音樂，一同發表這首出道單曲。」

而印尼的團隊也推薦她與當地知名音樂人Petra Sihombing合作，果然雙方合作非常愉快，Elisha說：「這真的是最完美的選擇。他彷彿能讀懂我的心思，非常理解我想表達的核心，那份真誠完全反映在音樂裡。這首歌讓我真切聽見屬於自己的聲音，也希望未來還能有機會與他再度合作。」

甜美創作新聲Elisha Danielle，以創作英文單曲《Pretty Easy》正式在印尼出道。（索尼音樂提供）甜美創作新聲Elisha Danielle，以創作英文單曲《Pretty Easy》正式在印尼出道。（索尼音樂提供）

Elisha在Petra Sihombing居住的峇里島創作出首支單曲《Pretty Easy》，歌曲節奏輕快、旋律明亮，搭配上帶有淡淡哀傷的歌詞，唱出一段關係中的情感存在感逐漸消退，無論是愛情或友情，一方面還在努力抓住、懷抱希望；另一方面卻準備好隨時放手的心境。

她表示《Pretty Easy》的創作靈感主要來自兩個元素：ABBA與峇里島，她從ABBA選擇戲劇化的音樂風格與繽紛色彩的音樂世界，而峇里島則在創作過程中扮演自己獨特魅力的氛圍，Elisha希望《Pretty Easy》能以輕鬆、愉快的氛圍陪伴聽眾，也期許未來能繼續帶來更多作品。《Pretty Easy》目前已數位上架。

《Pretty Easy》MV：

點圖放大body

