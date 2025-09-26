自由電子報
娛樂 最新消息

（影）挖祖墳、咒全家！女傭受辱20年怒掘屍 下咒反撲一家五口全遭殃

〔記者許世穎／綜合報導〕由《鬼搖靈》賣座團隊傾力打造的印尼恐怖話題的年度懼作《大婢咒》，在印尼上映首週即榮登新片冠軍，票房狂賣破億。電影靈感來自《古蘭經》中「地獄之書」（Sijjin）與「天堂之書」（Illiyyin），將善惡對立延伸為一場血腥的詛咒復仇。

電影《大婢咒》描述一名女子幫傭受辱20年，怒掘屍報復。（威視提供）電影《大婢咒》描述一名女子幫傭受辱20年，怒掘屍報復。（威視提供）

該片描述一名自幼失去雙親的少女，被收養家庭視為奴傭，長年飽受虐待。忍無可忍的她決心展開報復，竟掘出這家剛過世的老母親屍體，施下降頭術。最新曝光預告中，只見女子利用屍體施咒，仇人一家五口隨即遭遇詭異災厄，恐怖情節令人不寒而慄。

電影《大婢咒》中的傭人為報復雇主一家，找上村中薩滿施毒咒。（威視提供）電影《大婢咒》中的傭人為報復雇主一家，找上村中薩滿施毒咒。（威視提供）

電影由印尼才女導演哈德拉達恩拉圖攜手恐怖片編劇萊萊萊拉共同操刀，融合穆斯林信仰、印尼喪葬文化與東南亞巫術，呈現《古蘭經》與降頭術的激烈對決，開創恐怖新格局。在印尼上映後掀起熱議，不少觀眾分享，觀影時智慧手錶偵測到心律竟從每分鐘80下狂飆至120下，直呼：「心臟要爆掉！」

導演拉圖強調，這部作品不只是娛樂驚悚片，更反映出社會上的集體恐懼：「《大婢咒》反映了印尼人對巫蠱、驅魔與禁忌咒術的恐懼，這種恐懼真實存在於日常生活中。」拉圖憑藉多年恐怖片製作經驗，在印尼頗具人氣，這次更以《大婢咒》榮獲本屆加拿大奇幻電影節的「最佳導演獎」，並入選西班牙錫切斯奇幻影展，成功躍上國際舞台。

電影《大婢咒》 道具屍體太過逼真，劇組不斷錯覺在滲水。（威視提供）電影《大婢咒》 道具屍體太過逼真，劇組不斷錯覺在滲水。（威視提供）

值得一提的是，《大婢咒》靈感源於印尼真實巫術習俗，美術團隊更精心重現駭人降頭儀式，尤其那具貫穿全片的「道具屍體」更是逼真至極，假肢上肌膚紋理的剝落、傷口與屍身變色細節皆細膩呈現，讓女主角的尤妮塔西雷加爾（Yunita Siregar）都坦言，每天到片場都感到強烈不適，甚至錯覺屍體正在「滲水」，劇組更不約而同感受到一股不祥「負能量」籠罩！《大婢咒》將於10月23日在台上映。

《大婢咒》正式預告：

