于朦朧墜樓身亡爭議懶人包 37歲驟逝案情不單純「時間線一次看」

中國官方咬定于朦朧死因為酒後意外墜樓。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國男演員于朦朧9月11日凌晨在北京朝陽區住所墜樓身亡，享年37歲。中國警方通報初步排除刑事案件，經紀公司也隨即證實死訊，但因網路謠言與傳聞四起，加上娛樂圈反應異常低調，讓事件疑雲不斷延燒。《自由時報》以下為讀者整理案情脈絡與爭議焦點，快速帶你看懂于朦朧事件始末。

于朦朧墜樓事件懶人包

【事件核心】

2025年9月11日凌晨，中國男演員于朦朧在北京朝陽區住所墜樓身亡，享年37歲。警方第一時間通報，初步排除刑事案件，並未發現他人涉入；其經紀公司隨後也發聲明證實死訊。然而，隨著案情曝光，大量未經證實的傳聞在網路流傳，警方與社群平台陸續介入處理，引發大眾高度關注。

【事件時間線】

9/11 凌晨

于朦朧墜樓，警方趕抵現場。他當晚曾與友人聚會，返家後將門反鎖。

9/11 清晨

遺體被發現，據傳由居民或清潔人員發現，現場已以衣物覆蓋。

9/11 傍晚

于朦朧工作室發聲明，證實死訊，呼籲尊重隱私。

9/12–9/13

媒體披露住所位於「陽光上東」社區，引發樓層與環境討論。

9月中旬

網路盛傳多項傳聞，包括監控設備、窗戶結構及聚會行蹤。

9/21

中國北京市公安局通報，已依法查處散播謠言帳號，強調理性討論。

【熱議焦點】

一、現場細節

有網民質疑現場紗窗破裂與抓痕痕跡，呼籲公開鑑定結果。但警方僅維持「排除刑事」結論，案件已結案。

二、聚會名單與爭議

傳出事發前聚會涉及17人，包括導演程青松、製片人方勵、演員宋伊人、高泰宇等。

傳聞1：于朦朧握有中共政要洗錢證據，隨身碟成關鍵。

傳聞2：聚會中遭「潛規則」不成，反遭推下樓。

→ 均無實證，當事人也已公開否認。

三、中國言論管制

于朦朧微博改為半年可見，舊貼文全面封鎖。

微博禁止「超話」討論，相關評論在抖音、小紅書等平台亦遭刪除。

官方解釋：為防謠言與保護隱私。

四、娛樂圈反應異常

以往藝人離世，微博多有集體追悼，但此次僅見合作藝人以簡短文字或角色名致意，未直接點名「于朦朧」，讓網友直呼「不尋常」。

【國際關注】

全球公民行動平台「AVAAZ」於20日出現國際連署，要求徹查死因。連署指出，案情疑點過多，質疑于朦朧曾被限制自由、遭受虐待或被迫飲酒用藥，最終釀成悲劇。

