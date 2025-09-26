講話當耳邊風？ 5大星座耳根子超級硬

神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕耳根子硬的人總是無法聽見別人的建議，事實上不是聽不見，正確解答是：他們根本不想聽，這類人總是堅持己見，不見棺材不掉淚。神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師分析，有5個星座耳根子超硬，快來看看你是否上榜？

第5名 獅子座 硬度：★

獅子座在意的是自尊，耳根子硬是因為「面子掛不住」，你越想糾正，他就越故意不聽，與其承認錯誤，他更寧願把話說滿，霸氣到底！要他低頭？比登天還難。

第4名 水瓶座 硬度：★★

水瓶座的耳根子硬不是因為死腦筋，而是太相信自己的邏輯，只要跟他的觀點不一樣，就會自動屏蔽，表面上說「好啊我知道了」，實際上還是照自己那套走。

第3名 牡羊座 硬度：★★★

牡羊座個性直來直往，覺得「我就是對的」，一旦堅持自己的想法，誰來都勸不動，越是有人跟他爭，他越要反著來，固執起來，明知道是坑也要跳下去。

第2名 摩羯座 硬度：★★★★

摩羯座的耳根子硬，來自於「理性推演」。他們只相信自己算過、想過的方案，就算別人說得天花亂墜，他也會冷靜回一句「這樣比較穩」，要他改變，比愚公移山還難。

第1名 金牛座 硬度：★★★★★

金牛座一旦下定決心，誰說都沒用，固執得像石頭一樣，即使所有人都勸，他也能當耳邊風，寧願自己跌倒撞牆，也要走完自己規劃的路，這份倔強，讓人又無奈又佩服。

