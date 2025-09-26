自由電子報
娛樂 最新消息

57歲夏禕當外婆近況曝 認感情空窗「好女不侍二夫」

夏禕出席「中華民國關懷演藝人員基金會」舉辦的中秋聯歡餐會。（記者王文麟攝）夏禕出席「中華民國關懷演藝人員基金會」舉辦的中秋聯歡餐會。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕57歲女星夏禕今（26）日出席「中華民國關懷演藝人員基金會」舉辦的中秋聯歡餐會，淡出螢光幕18年的夏禕育有一女，如今當外婆的她近年過著含飴弄孫的生活。今久違露面外表依舊相當凍齡，而被問及感情狀況，她則笑說已經當外婆了，目前沒人追，更脫口直呼：「好女不侍二夫，會下地獄的。」

夏禕出席「中華民國關懷演藝人員基金會」舉辦的中秋聯歡餐會。（記者王文麟攝）夏禕出席「中華民國關懷演藝人員基金會」舉辦的中秋聯歡餐會。（記者王文麟攝）

夏禕近年台灣、中國兩地跑，她重心多半放在家庭上，孫女已經有5歲大，更自豪外孫女在8個月大時就會隨音樂舞動，更說她表演天賦比自己高。夏禕也透露自己正籌備自編自製的60集電視劇，該劇本由她親自操刀，預算1600萬人民幣（約6845萬台幣），不過也說資金還不夠，盼有金主投資，也提到演員已經確定，不過合約還沒訂下，不能透露太多，僅說預計會在明年拍攝。

而聊到養生秘訣，她多年來對飲食嚴格把關，「不吃冰、不吃炸、不吃甜、不吃烤，唯一無法割捨的就是辣」，近2年她更戒掉白米，改吃藜麥米、山藥、馬鈴薯等，避免血糖升高，作息規律的她平常晚上11點前睡、早上7點起床，還會練功維持體態。

